Rosyjskie ataki na Kramatorsk i Zaporoże. Wiele ofiar i rannych
Rosjanie zrzucili bomby na centrum Kramatorska, miasta w obwodzie donieckim - przekazał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że co najmniej pięć osób zostało zabitych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Rosyjskie wojsko dokonało też ataków na Zaporoże z wykorzystaniem bomb i dronów - według najnowszych doniesień zginęło w nich 12 osób.
We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Zełenski przekazał, że Rosjanie "uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi".
Atak Rosji w centrum Kramatorska. Trwa akcja ratunkowa
"W tej chwili wiadomo o co najmniej pięciu rannych i pięciu zabitych osobach. (...) Niestety, liczba ofiar może być wyższa" – napisał ukraiński prezydent. Według najnowszych doniesień władz, liczba rannych wzrosła do 12 osób.
" Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe: ratownicy i zespoły medyczne udzielają pomocy potrzebującym" - dodał polityk.
O zrzuceniu bomb na ukraińskie miasto poinformował wcześniej szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin.
"Do ataku doszło we wtorek około godz. 17 czasu lokalnego (godz. 16 czasu polskiego - rexd.). Wojska rosyjskie zrzuciły na miasto trzy bomby lotnicze" - przekazał.
Rosyjskie bomby i drony uderzyły w Zaporoże. Co najmniej 12 osób nie żyje
Rosyjskie wojska zaatakowały z powietrza także Zaporoże, wykorzystując do tego kierowane bomby lotnicze i drony. Szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fiodorow poinformował, że w wyniku ataków zginęło co najmniej 12 osób, a 20 zostało rannych.
"Wróg zaatakował kilka przedsiębiorstw w Zaporożu za pomocą KAB-ów (bomb lotniczych - red.). Płoną samochody, sklep i przedsiębiorstwo" - przekazał Fiodorow.
W wyniku ataków zostały także uszkodzone budynki mieszkalne, stacja benzynowa i myjnia samochodowa.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni