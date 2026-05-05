We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Zełenski przekazał, że Rosjanie "uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi".

Atak Rosji w centrum Kramatorska. Trwa akcja ratunkowa

"W tej chwili wiadomo o co najmniej pięciu rannych i pięciu zabitych osobach. (...) Niestety, liczba ofiar może być wyższa" – napisał ukraiński prezydent. Według najnowszych doniesień władz, liczba rannych wzrosła do 12 osób.

" Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe: ratownicy i zespoły medyczne udzielają pomocy potrzebującym" - dodał polityk.

A rescue operation continues in Kramatorsk, Donetsk region, at the site of a Russian attack. Russian air bombs struck right in the city center, targeting civilians. As of now, at least 5 people are reported injured and 5 people killed. My sincere condolences to their families and… pic.twitter.com/pNgYrVxCog — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

O zrzuceniu bomb na ukraińskie miasto poinformował wcześniej szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin.

"Do ataku doszło we wtorek około godz. 17 czasu lokalnego (godz. 16 czasu polskiego - rexd.). Wojska rosyjskie zrzuciły na miasto trzy bomby lotnicze" - przekazał.

Rosyjskie bomby i drony uderzyły w Zaporoże. Co najmniej 12 osób nie żyje

Rosyjskie wojska zaatakowały z powietrza także Zaporoże, wykorzystując do tego kierowane bomby lotnicze i drony. Szef obwodowej administracji wojskowej Iwan Fiodorow poinformował, że w wyniku ataków zginęło co najmniej 12 osób, a 20 zostało rannych.

"Wróg zaatakował kilka przedsiębiorstw w Zaporożu za pomocą KAB-ów (bomb lotniczych - red.). Płoną samochody, sklep i przedsiębiorstwo" - przekazał Fiodorow.

W wyniku ataków zostały także uszkodzone budynki mieszkalne, stacja benzynowa i myjnia samochodowa.

