Ma doradzać prezydentowi ws. nowej konstytucji. "Nie jest potrzebna"
"Nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja" - powiedział w obszernym wywiadzie konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski. Wcześniej prawnik został zaproszony przez prezydenta do Rady Nowej Konstytucji.
Słowa prof. Piotrowskiego padły w zaskakującym wywiadzie udzielonym "Gościowi Niedzielnemu". Konstytucjonalista stwierdził, że celem prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji nie jest napisanie ustawy zasadniczej od nowa.
- Celem pracy wskazanym w nominacji nie jest jakaś generacyjna zmiana obecnej konstytucji. Celem prac rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która ta dyskusja ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji. Taki właśnie cel określa akt nominacyjny, który otrzymałem - stwierdził.
Prof. Piotrowski o nowej konstytucji: Nie jest nam potrzebna
W innym fragmencie rozmowy wyjaśnił też, że nowa konstytucja nie jest Polsce potrzebna.
- Nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić, zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno. I właśnie takie stanowisko będę prezentował w ramach prac rady konstytucyjnej - stwierdził prof. Piotrowski.
- Moje stanowisko jest znane od lat, jest również znane panu prezydentowi i tym bardziej szanuję decyzję prezydenta o powołaniu mnie do tego gremium - wyjaśnił.
Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji
Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji. Do uroczystości doszło podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Po wręczeniu aktów nie było żadnych przemówień.
W skład Rady Nowej Konstytucji weszli:
- profesor Ryszard Legutko (były europoseł PiS),
- profesor Ryszard Piotrowski (konstytucjonalista),
- Marek Jurek (były poseł PiS),
- prof. Anna Łabno (konstytucjonalistka),
- Józef Zych (były poseł PLS, członek Trybunału Stanu),
- Barbara Piwnik (minister sprawiedliwości w latach 2001-2002),
- Julia Przyłębska (była prezes Trybunału Konstytucyjnego - w latach 2015-2014).
Docelowo do rady mają dołączyć również przedstawiciele klubów i kół poselskich, a także eksperci.
Na temat nowej rady jeszcze w piątek wypowiedział się premier Donald Tusk, który polecił Nawrockiemu, aby ten - zamiast tworzyć nową konstytucję - zaczął najpierw "przestrzegać aktualnej". Wpis Donalda Tuska pojawił się kilka godzin po zapowiedzeniu przez prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza na antenie Polsat News kroków prezydenta związanych z powołaniem nowej ustawy zasadniczej.
