Słowa prof. Piotrowskiego padły w zaskakującym wywiadzie udzielonym "Gościowi Niedzielnemu". Konstytucjonalista stwierdził, że celem prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji nie jest napisanie ustawy zasadniczej od nowa.

- Celem pracy wskazanym w nominacji nie jest jakaś generacyjna zmiana obecnej konstytucji. Celem prac rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która ta dyskusja ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji. Taki właśnie cel określa akt nominacyjny, który otrzymałem - stwierdził.

Prof. Piotrowski o nowej konstytucji: Nie jest nam potrzebna

W innym fragmencie rozmowy wyjaśnił też, że nowa konstytucja nie jest Polsce potrzebna.

- Nie jest nam potrzebny żaden reset, nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja. To ludzie powinni się zmienić, zmienić swoje podejście do państwa i prawa, dopóki nie jest jeszcze za późno. I właśnie takie stanowisko będę prezentował w ramach prac rady konstytucyjnej - stwierdził prof. Piotrowski.

- Moje stanowisko jest znane od lat, jest również znane panu prezydentowi i tym bardziej szanuję decyzję prezydenta o powołaniu mnie do tego gremium - wyjaśnił.

Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji

Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji. Do uroczystości doszło podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Po wręczeniu aktów nie było żadnych przemówień.

W skład Rady Nowej Konstytucji weszli:

profesor Ryszard Legutko (były europoseł PiS),

(były europoseł PiS), profesor Ryszard Piotrowski (konstytucjonalista),

(konstytucjonalista), Marek Jurek (były poseł PiS),

(były poseł PiS), prof. Anna Łabno (konstytucjonalistka),

(konstytucjonalistka), Józef Zych (były poseł PLS, członek Trybunału Stanu),

(były poseł PLS, członek Trybunału Stanu), Barbara Piwnik (minister sprawiedliwości w latach 2001-2002),

(minister sprawiedliwości w latach 2001-2002), Julia Przyłębska (była prezes Trybunału Konstytucyjnego - w latach 2015-2014).

Docelowo do rady mają dołączyć również przedstawiciele klubów i kół poselskich, a także eksperci.

Na temat nowej rady jeszcze w piątek wypowiedział się premier Donald Tusk, który polecił Nawrockiemu, aby ten - zamiast tworzyć nową konstytucję - zaczął najpierw "przestrzegać aktualnej". Wpis Donalda Tuska pojawił się kilka godzin po zapowiedzeniu przez prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza na antenie Polsat News kroków prezydenta związanych z powołaniem nowej ustawy zasadniczej.

