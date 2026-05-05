Do tragicznego zdarzenia doszło po godz. 16.40 czasu lokalnego w poniedziałek (godz. 10.40 w Polsce) w zakładach Huasheng.

Jak podała agencja Xinhua, na miejsce natychmiast skierowano blisko 500 ratowników. W akcji, utrudnionej ryzykiem wtórnego wybuchu, wykorzystano m.in. zdalnie sterowane roboty. Wyznaczono trzykilometrową strefę bezpieczeństwa, z której ewakuowano mieszkańców.

Mimo wysiłków służb, życia części osób nie udało się uratować. W poniedziałkowym incydencie zginęło 21 osób, a 61 kolejnych odniosło obrażenia.

Według relacji świadków cytowanych przez pekiński dziennik "Xinjing Bao", siła detonacji była tak potężna, że w ich domach popękały i powypadały szyby, a ramy okienne uległy deformacji. Jeden z mieszkańców relacjonował, że fala uderzeniowa uniosła w powietrze głazy.

Przywódca ChRL Xi Jinping polecił prowadzenie poszukiwań, a także "szybkie ustalenie przyczyn wypadku i surowe pociągnięcie winnych do odpowiedzialności". Premier Li Qiang zaapelował o zapobieganie wtórnym katastrofom.

Wypadki związane z pirotechniką w Chinach nie należą do rzadkości. W czerwcu ub.r. w fabryce fajerwerków w okolicach miasta Changde zginęło dziewięć osób, a 26 zostało rannych. W lutym br. co najmniej osiem osób zginęło, a dwie zostały ranne w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie z fajerwerkami w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin.

Prowincja Hunan stanowi główne zagłębie chińskich zakładów produkujących fajerwerki przeznaczone na eksport, w tym na rynek w Stanach Zjednoczonych.

