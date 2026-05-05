Zmiana na stanowisku ministra kultury? "Nie mówię nie"

Prowadzący program "Gość Wydarzeń" przypomniał, że aktualnie ugrupowanie Centrum, które powstało po odejściu części parlamentarzystów z Polski 2050 ma tylko jednego ministra, a z PL 2050 związani są trzej ministrowie i dziewięcioro wiceministrów, mimo że obie grupy mają po piętnastu posłów.

Centrum chce więcej stanowisk. "Bardzo rażąca dysproporcja"

- To jest bardzo rażąca dysproporcja - stwierdziła Aleksandra Leo z klubu Centrum.

- Oczywiście, że powinniśmy mieć narzędzia, niezbędne do pracy, do realizowania naszych postulatów wyborczych, które będą adekwatne i proporcjonalne do naszego wkładu - dodała Leo.

Posłanka zapewniła, że rozmowy na temat zrównoważenia udziałów wspomnianych grup w Radzie Ministrów cały czas są prowadzone "z ludźmi pana premiera".

- Negocjacje lubią ciszę i my te rozmowy prowadzimy poza światłem kamer i poza fleszami, bo to zdecydowanie sprzyja takim rozmowom - stwierdziła.

Leo obejmie resort kultury? "Wtedy się nad tym zastanowię"

Marek Tejchman spytał, czy Aleksandra Leo wyobraża sobie współpracę z szefową resortu kultury, Martą Cienkowską (Polska 2050).

- Nie mam powodów, żeby wyobrażać sobie pracę z panią minister Cienkowską, nie pracuję w ministerstwie kultury. Pani ministra Cienkowska jest ministrem kultury, czy pozostanie? Ja panu premierowi nie będę meblować rządu - zapewniła Leo.

W sierpniu ubiegłego roku polityk mówiła w TVP Info, że "była kandydatką pierwszego wyboru" do objęcia sterów tego ministerstwa, lecz musiała "zderzyć się z brutalną stroną polityki". Stwierdziła też wtedy, że "bardzo często przeciwnikiem jest nie mężczyzna, tylko kobieta", co komentatorzy ocenili jako odniesienie do Cienkowskiej, która ostatecznie objęła resort.

Dopytywana w "Gościu Wydarzeń" o to, czy przy ewentualnej najbliższej rekonstrukcji rządu przejęłaby stanowisko do tej pory zajmowane przez Martę Cienkowską stwierdziła, że "nie mówi nie".

- Rozważę ją, kiedy dostanę, wtedy się nad tym zastanowię. (...) Nie mówię "nie" - zapewniła.

Pełczyńska-Nałęcz krytycznie o koalicji. Leo: Nikt jej siłą nie trzyma

Aleksandra Leo odniosła się także do publicznych wypowiedzi szefowej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która mówiła w ostatnich dniach m.in. o tym, że jej partia obiecała wyborcom stworzenie zgodnej koalicji "a nie, że zamiast rozwiązywać problemy (...) będziemy chodzić i próbować podkradać koalicjantowi posłów".

W rozmowie z Radiem Zet zadeklarowała też, że "Polska 2050 niezależnie od tego, co życzy sobie premier - nie jest i nie będzie potakiwaczem".

- Ten styl prowadzenia polityki przez panią Pełczyńską-Nałęcz jest bardzo konfrontacyjny i ona w tej obranej ścieżki mam poczucie, że już nie zejdzie i że e będzie trzymać się tego obranego przez siebie kursu: krytykowania rządu, w którym sama zasiada - odpowiedziała rozmówczyni "Gościa Wydarzeń".

- To jest ciekawe, że w dzisiejszej rozmowie z Radiem Zet podważa i krytykuje rząd, tylko chyba zapomina, że sama jest członkinią tego rządu - dodała.

Marek Tejchman spytał, czy w związku z tym liderka Polski 2050 nadal powinna być w rządzie.

- Jeśli się nie podoba, no to droga wolna. To znaczy, jeśli krytykuje ten rząd i twierdzi, że przez dwa i pół roku niewiele się udało, to zastanawiam się, co pani Katarzyna Połczyńska Nałęcz jeszcze robi w tym rządzie. Nikt jej siłą tutaj przecież nie trzyma - podsumowała.

