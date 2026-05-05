Po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami - ostrzegły izraelskie media. Dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia, a przedstawiciele Sił Obronnych Izraela (IDF) poinformowali, że Izrael wykorzystuje obecnie kanały dyplomatyczne, aby uniemożliwić wypłynięcie flotylli z Turcji - dodano.

Izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bliskość wybrzeża Turcji znacznie zwiększa ryzyko konfrontacji - podkreślił Jerusalem Post.

ZOBACZ: Toksyczne opary w Teheranie. "Czarny deszcz" po uderzeniu w magazyny naftowe

Flotyllę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej, która zorganizowała inicjatywę "Mavi Marmara" w 2010 roku. Flotylla została zaatakowana przez izraelskie jednostki specjalne w trakcie próby sforsowania izraelskiej blokady Strefy Gazy. W incydencie zginęło dziewięciu tureckich aktywistów. W odpowiedzi na atak Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Zastały one odnowione dopiero pod koniec czerwca 2016 roku. Izrael zgodził się też wypłacić odszkodowania rodzinom ofiar.

Media: 20 statków do przełamania izraelskiej blokady Gazy

Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotyllę na zachód od greckiej Krety. Flotylla składała się z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.

ZOBACZ: Izrael przechwycił flotyllę w pobliżu Krety. Na pokładzie Polka

Globalna Flotylla Sumud zorganizowała podobną akcję jesienią 2025 r. Do Strefy Gazy wyruszyło wówczas blisko 500 osób. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.

W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. osób. Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r., w którym zginęło ok. 1200 osób.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni