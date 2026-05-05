Przedwczesna radość w UE? "Magyar jest znacznie bliższy Orbanowi"

12 kwietnia Pater Magyar i jego partia TISZA nie tylko pokonały rządzącego Węgrami przez 16 lat Viktora Orbana, ale także uzyskały większość konstytucyjną. Według nowego szefa redakcji Politico radość europejskich elit ze zwrotu na Węgrzech może być przedwczesna.

"Nowy przywódca Węgier sprzeciwia się przyspieszeniu procesu członkostwa Ukrainy w UE (...) Swoje poparcie dla przyszłego członkostwa Ukrainy w UE uzależnił również od zapewnienia etnicznym Węgrom zamieszkującym ukraińskie Zakarpacie praw językowych i edukacyjnych, twierdząc, ku irytacji Kijowa, że ​​byli oni systematycznie dyskryminowani" - podało Politico.

Mimo że Magyar w odróżnieniu od poprzednika, odpowiedzialnością za wojną w Ukrainie bezwzględnie obarcza Rosję, to deklaruje, że chce utrzymywać z Moskwą "pragmatyczne stosunki", bo "geografia jest geografią". Lider Tiszy ma być także "bezkompromisowo nieprzejednany" w sprawie migracji - twierdzi Jonathan Greenberger.

Kartą w rękach Brukseli są pieniądze z Funduszu Odbudowy UE, których Węgry nie otrzymały ze względu na zmiany w systemie sprawiedliwości wprowadzone przez Fidesz. Komisja Europejska zamroziła wypłatę 18 mld euro.

Na nowym liderze Węgier ciąży presja czasowa. Peter Magyar musi przedstawić przekonujący KE program zmian w wymiarze sprawiedliwości najpóźniej w sierpniu. Jeśli tego nie zrobi, 10 mld euro z Funduszu Odbudowy, jakie miały otrzymać Węgry, bezpowrotne przepadnie.

Linia podziału pomiędzy Budapesztem a Brukselą. Spornych kwestii jest kilka

Według eksperta jest co najmniej kilka kwestii, które potencjalnie mogą wywołać konflikty między Budapesztem a Brukselą.

"W kilku kluczowych kwestiach, które potencjalnie mogą powodować problemy między Budapesztem a Brukselą, Magyar jest znacznie bliższy Orbanowi niż globalistycznym eurokratom" - zauważył.

"Gdy tylko uwolni tak bardzo potrzebne mu unijne pieniądze, Magyar i Bruksela mogą szybko znaleźć się w konflikcie na wielu płaszczyznach" - ocenił Jonathan Greenberger.



Według niego europejskie elity po zwycięstwie Tiszy na Węgrzech nabrały nadziei na osłabienie europejskich prawicowych partii kojarzonych z amerykańskim ruchem MAGA. "Ale zanim zaczną świętować, warto zastanowić się, z kim wygrał Magyar - i jak to zrobił" - stwierdził ekspert.

