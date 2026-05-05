Pełczyńska-Nałęcz uderza w KO. "To niezwykle smutne i niedobre"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do doniesień o próbach przejmowania posłów jej ugrupowania przez KO. Jak zaznaczyła, zamiast rozwiązywać problemy kraju, koalicjant skupia się na "podkradaniu" parlamentarzystów. - To niezwykle smutne i niedobre - powiedziała na antenie Radia ZET.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej w Sejmie
PAP/Albert Zawada
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej w Sejmie

- Obiecaliśmy ludziom, że tworzymy zgodnie koalicję, a nie, że zamiast rozwiązywać problemy (...) będziemy chodzić i próbować podkradać koalicjantowi posłów - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz

 

Przewodnicząca Polski 2050 dodała, że takie działania są sprzeczne z ideą współpracy między partiami tworzącymi rząd.

Pełczyńska-Nałęcz wprost o działaniach partii. "Nie będziemy potakiwaczem"

Pełczyńska-Nałęcz została zapytana o relacje z premierem i ewentualne działania wobec jej ugrupowania. Szefowa partii wyraziła nadzieję, że nie chodzi o osłabienie Polski 2050.

 

- Polska 2050 niezależnie od tego, co życzy sobie premier - nie jest i nie będzie potakiwaczem - zadeklarowała. Przewodnicząca zapowiedziała, że ugrupowanie zachowa niezależność w ramach koalicji.

 

Pełczyńska-Nałęcz odrzuciła również pytania o możliwe nowe układy polityczne, w tym współpracę z partią Razem.  - A dlaczego pan o to pyta? Ja takich rzeczy nie mówiłam. Teraz nie będę odpowiadać na to pytanie - odpowiedziała na pytanie Bogdana Rymanowskiego. 

 

Jak dodała, obecnie najważniejsza jest praca, a nie rozmowy o przyszłych koalicjach.

 

Karol Płatek / polsatnews.pl
