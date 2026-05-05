Pełczyńska-Nałęcz uderza w KO. "To niezwykle smutne i niedobre"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do doniesień o próbach przejmowania posłów jej ugrupowania przez KO. Jak zaznaczyła, zamiast rozwiązywać problemy kraju, koalicjant skupia się na "podkradaniu" parlamentarzystów. - To niezwykle smutne i niedobre - powiedziała na antenie Radia ZET.
- Obiecaliśmy ludziom, że tworzymy zgodnie koalicję, a nie, że zamiast rozwiązywać problemy (...) będziemy chodzić i próbować podkradać koalicjantowi posłów - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.
Przewodnicząca Polski 2050 dodała, że takie działania są sprzeczne z ideą współpracy między partiami tworzącymi rząd.
Pełczyńska-Nałęcz wprost o działaniach partii. "Nie będziemy potakiwaczem"
Pełczyńska-Nałęcz została zapytana o relacje z premierem i ewentualne działania wobec jej ugrupowania. Szefowa partii wyraziła nadzieję, że nie chodzi o osłabienie Polski 2050.
ZOBACZ: Szynkowski vel Sęk grzmi po słowach premiera. Padło mocne określenie
- Polska 2050 niezależnie od tego, co życzy sobie premier - nie jest i nie będzie potakiwaczem - zadeklarowała. Przewodnicząca zapowiedziała, że ugrupowanie zachowa niezależność w ramach koalicji.
Pełczyńska-Nałęcz odrzuciła również pytania o możliwe nowe układy polityczne, w tym współpracę z partią Razem. - A dlaczego pan o to pyta? Ja takich rzeczy nie mówiłam. Teraz nie będę odpowiadać na to pytanie - odpowiedziała na pytanie Bogdana Rymanowskiego.
Jak dodała, obecnie najważniejsza jest praca, a nie rozmowy o przyszłych koalicjach.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej