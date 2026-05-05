Paweł Kukiz wraca do gry, dołączy do prezydenta. "Warto czasem znieść upokorzenia"

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął proces tworzenia Rady ds. Nowej Konstytucji. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, akty powołania otrzymali już pierwsi członkowie gremium, wśród których znaleźli się uznani prawnicy, byli politycy oraz eksperci życia publicznego.

W skład rady weszli m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, były marszałek Sejmu Józef Zych oraz Marek Jurek.

Wśród powołanych znaleźli się także prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalistka Anna Łabno, adwokat i działacz opozycji demokratycznej w PRL Piotr Andrzejewski, socjolog i były europoseł Zdzisław Krasnodębski oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podczas wystąpienia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent zapowiedział, że to dopiero początek prac. Kolejnym krokiem ma być rozszerzenie składu rady o kolejnych ekspertów - prawników, konstytucjonalistów oraz przedstawicieli różnych środowisk społecznych. Zaproszenia zostały skierowane również do wszystkich sił politycznych w Sejmie.

Do inicjatywy prezydenta zdecydował się dołączyć Paweł Kukiz. Polityk podkreśla, że liczy na wprowadzenie do projektu konstytucji rozwiązań wzmacniających udział obywateli w życiu publicznym. - Chodzi m.in. o zmianę ordynacji wyborczej, obniżenie progu referendalnego czy uregulowanie instytucji sędziów pokoju - wyjaśnia Kukiz w rozmowie z "Faktem".

Przyznaje jednocześnie, że obecnie nie ma większości parlamentarnej zdolnej do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. Jego zdaniem jednak już samo przygotowanie projektu może mieć znaczenie w przyszłości.

Polityk odniósł się także do krytyki swojego udziału w radzie. - Warto czasem znieść upokorzenia, by walczyć o zmianę ustroju - stwierdził. Dodał, że będzie konsekwentnie frosował postulaty, z którymi wszedł do Sejmu, i liczy, że przynajmniej część z nich znajdzie odzwierciedlenie w projekcie konstytucji. - Chciałbym, aby Polska była państwem obywatelskim i normalnym, opartym na wspólnocie, a nie podzielonym na dwa zwalczające się plemiona - stwierdził.

Wcześniej w swoich mediach społecznościowych proponował jedno z rozwiązań wspiarających demokrację bezpośrednią.

"Warto było trwać przez ponad dekadę w Sejmie, nawet kosztem opluwania, hejtu, itp., by teraz wejść do Zespołu jako reprezentant Koła Demokracja Bezpośrednia... A propos demokracji bezpośredniej - nie wyobrażam sobie, żeby projekty reform konstytucyjnych nie były na bieżąco konsultowane z Obywatelami. Najsprawniej i najskuteczniej można to robić via internet. I jestem na tę drogę przygotowany, mamy ku temu wszelkie niezbędne narzędzia" - napisał.

Innego zdania jest premier Donald Tusk, który jednoznacznie odmówił udziału w pracach rady. Szef rządu wyraził sceptycyzm wobec inicjatywy prezydenta.

- Prezydent Nawrocki nie wydaje mi się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym - ocenił. Jego zdaniem obecny system ustrojowy "dobrze służy polskim sprawom".

Tusk podkreślił również, że nie traktuje inicjatywy jako poważnej. - W poważnej rozmowie o konstytucji jestem gotów uczestniczyć, ale nie w tej formule - zaznaczył.

