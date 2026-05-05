Nieoficjalnie: Polska pierwszym krajem z umową SAFE
Polska będzie pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE - wynika z informacji dwóch źródeł PAP w Komisji Europejskiej. Według nich podpisanie dokumentu planowane jest na piątek w Warszawie.
Umowę mają podpisać unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz przedstawiciele polskiego rządu. Ze strony Polski będą to wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Źródła PAP: Polska i Litwa pierwszymi beneficjentami pożyczki SAFE
Jak wynika z ustaleń PAP, komisarze najpierw przyjadą do Warszawy, a następnie udadzą się do Wilna. Polska i Litwa mogą być pierwszymi krajami, które otrzymają środki z programu SAFE.
Polska oczekuje zaliczki w wysokości około 6,5 mld euro. Wypłata środków zależy od zakończenia wewnętrznych procedur w Komisji Europejskiej.
ZOBACZ: "Macie ostatnią szansę". Tusk z apelem do PiS i Konfederacji ws. ZondaCrypto
- Dążymy do tego, by wszystkie formalności były gotowe na piątek - przekazało PAP źródło unijne. Na podpisanie umów pożyczkowych w ramach programu SAFE czeka łącznie 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska finalizuje obecnie niezbędne procedury.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej