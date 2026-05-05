W sieci pojawiło się nagranie, na którym Sławomir Mentzen, w trakcie swojego spotkania z sympatykami, krytykuje gen. Wiesława Kukułę.

- Ten człowiek jest nienormalny. On nie ma kompetencji żeby być kapralem bo on niczym nigdy tak naprawdę nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię. Ten człowiek nie ma pojęcia o ekonomii wojny - twierdził polityk.

Nawiązał w ten sposób do słów polskiego dowódcy, który mowił, że życie polskiego obywatela "nie ma ceny". Zasugerował również, że nie zawahałby się rozkazać zestrzelenie taniego drona rakietą wartą miliony dolarów, żeby uratować Polaka lub Polkę.

Szef MON o słowach Mentzena: Brak szacunku

Na krążące po sieci nagranie z udziałem lidera Konfederacji natychmiast zareagował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Słowa Sławomira Mentzena pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru. Atak na Generała Wiesława Kukułę, Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej i podważanie jego kompetencji z poziomu wiecu politycznego to nie jest odwaga, to brak zrozumienia czym jest system dowodzenia i jak działa państwo" - napisał na platformie X lider PSL.

Na jego wpis zareagował Mentzen. "Zamiast gadać głupoty, pokażcie, że jesteśmy gotowi do obrony" - czytamy we fragmencie jego wpisu.

Szef MON również uważa, że strzelanie rakietą za 100 mln zł do drona ze sklejki jest świetnym pomysłem. Wspaniale!



Zamiast gadać głupoty, pokażcie, że jesteśmy gotowi do obrony.



Zróbcie próbną mobilizację chociaż jednej brygady.



Albo zbudujcie chociaż jedną fabrykę amunicji.… https://t.co/E0cYzTPQof — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 5, 2026

Na ten wpis odpowiedział jeszcze wicepremier, który uznał, że nazywanie Pierwszego Dowódcy Rzeczpospolitej "nienormalnym" "dyskwalifikuje z jakiejkolwiek dyskusji".

