Na północy i zachodzie kraju zaznaczy się wpływ niemal stacjonarnego, pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad północ i północny zachód kraju napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar pozostanie w cieplejszym i suchym powietrzu kontynentalnym. W kolejnych dniach front wędrować ma w głąb kraju.

Nadchodzi załamanie pogody. Tutaj we wtorek spadnie najwięcej deszczu

We wtorek w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Miejscami, głównie na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmię i Mazury również burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 15 st. C na północy, około 20 st. C na zachodzie do 28 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy, tylko na zachodzie i północy z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h.

Z uwagi na to, że w minionych tygodniach pogoda była sucha, odnotowano obszary, dla których Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne przed suszą hydrologiczną. Alerty obowiązują na zalewniach: Ina i Płonia (woj. zachodniopomorskie), Noteć górna (woj. wielkopolskie, woj. kujawsko-pomorskie), Jeziorka (woj. mazowieckie), Radomka (woj. mazowieckie), Warta górna do Poraja (woj. śląskie), Warta górna od Poraja do Liswarty (woj. łódzkie, woj. śląskie), Liswarta (woj. opolskie, woj. śląskie), Wisła od ujścia Skawy do ujścia Prądnika (część lewobrzeżna, woj. małopolskie), Rudawa (woj. małopolskie), Prądnik (woj. małopolskie) oraz Wisła od ujścia Prądnika do ujścia Raby (część lewobrzeżna, woj. małopolskie).

Jak prognozuje IMGW, w nocy z wtorku na środę słabe burze wystąpią początkowo w strefie rontu chłodnego i przed nim, jako kontynuacja dziennej konwekcji. Początkowo na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej możliwe burze i tam miejscami suma opadów może wynieść około 20 mm. Opady deszczu związane z zafalowaniem na froncie atmosferycznym pojawią się także nad ranem na zachodzie kraju. W tym przypadku suma opadów może wynieść do 10 mm.

W nocy z wtorku na środę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od 5 st. C na Pomorzu, około 10 st. C na zachodzie, do 13 st. C w centrum i 16 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, początkowo na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 60 km/h, na południowym wschodzie południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Wysoko w Karpatach i Bieszczadach porywy wiatru do 90 km/h.

W środę zachmurzenie na ogół duże, jedynie na południowym wschodzie kraju okresami większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu, a na południowym wschodzie i miejscami w centrum również burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. C na północy, około 20 st. C w centrum do 27 st. C na południowym wschodzie; chłodniej nad morzem i na Kaszubach około 8 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu oraz na wybrzeżu okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni, tylko północy kraju przeważnie północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h.

W czwartek wilgotna i burzowa pogoda ograniczy się do województw wschodnich, południowych i środkowych. Pod koniec tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem kolejnego wyżu, co przyniesie słoneczną, wiosenną pogodę. Do niedzieli najwięcej deszczu spadnie na krańcach zachodnich i na Pomorzu, gdzie suma opadów wyniesie na ogół od 20 do 30 mm, a lokalnie nawet 40 mm.

W głębi kraju deszczu nie będzie tak wiele. W tym przypadku prognozowana suma opadów to od 10 do 20 mm. Tylko tam, gdzie przejdą burze, wyniesie ona do 30 mm. Szczególnie skąpe opady prognozowane są w pasie od Suwalszczyzny po centrum i Opolszczyznę, gdzie może jedynie pokropić.

