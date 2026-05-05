Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkunastu maturzystom egzamin z matematyki na poziomie podstawowym - potwierdził Interii Robert Zakrzewski, dyrektor CKE. Przyczyną było wniesienie przez maturzystów na salę telefonów komórkowych.

W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy maturzysta nie zda egzaminu, konsekwencje unieważnienia z powodu naruszenia regulaminu są poważniejsze. Nie ma bowiem możliwości poprawy matury w sierpniu i na kolejne dopuszczenie do egzaminu trzeba czekać cały rok.

Wcześniej dyrektor CKE potwierdził, że unieważnionych zostało także kilkanaście matur podstawowych z języka polskiego, które abiturienci zdawali w poniedziałek. Podobnie jak w przypadku matematyki przyczyną było wniesienie telefonów na salę, w której przeprowadzano egzamin.

Liczba unieważnień jak dotąd jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. W 2025 roku egzaminy maturalne unieważniono 244 osobom. W trakcie egzaminów 105 przypadków dotyczyło ściągania, a 72 wniesienia lub używania urządzeń telekomunikacyjnych.

W 2024 roku unieważniono 202 egzaminy, a w 2023 - 118. W obu latach jedną z głównych przyczyn było korzystanie z telefonów lub innych urządzeń.

