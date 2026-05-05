"Rząd przyjął dziś projekt OKI – Osobistych Kont Inwestycyjnych. To nowe konto inwestycyjne bez podatku do 100 tys. zł środków - otwierające inwestowanie dla szerokiej grupy oszczędzających" - przekazał po posiedzeniu rządu minister finansów Andrzej Domański.

ZOBACZ: "Nie jestem zwolennikiem". Domański o inicjatywie podatkowej Lewicy



Utworzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych rząd zaproponował w miejsce likwidacji podatku Belki, czyli 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych. Płaci się go od zysków z inwestycji m.in. giełdy, lokat czy dywidend.

Ustawa o Osobistych Kontach Inwestycyjnych przyjęta. Do 100 tys. zł bez podatku

Przyjęty przez rząd projekt stanowi, że na konto będzie można wpłacić dowolną kwotę, którą następnie będzie można zainwestować na rynku kapitałowym - na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale też w fundusze inwestycyjne i inne instrumenty finansowe.



Inwestycje na rynku kapitałowym będą zwolnione z podatku do kwoty 100 tys. zł, przy czym limit wynosi 25 tys. zł dla lokat i obligacji oszczędnościowych. Powyżej limitów obowiązywać ma podatek 0,8-0,9 proc. wartości inwestycji.

ZOBACZ: Premier nie wyklucza zmian w rządzie. "Sytuacja się zmieniła"



Według Andrzeja Domańskiego OKI mają szansę przenieść oszczędności Polaków na giełdę, co zasili rodzimie przedsiębiorstwa.



"Tworzy warunki do pomnażania oszczędności i kierowania większej ich części na rynek kapitałowy, który finansuje rozwój polskich firm. Łączy interesy oszczędzających i realnie wspiera wzrost gospodarczy. Więcej inwestycji, więcej rozwoju" - przekazał w mediach społecznościowych minister finansów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni