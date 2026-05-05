Jak opisała agencja Reutera, do ataku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wówczas Rosjanie uderzyli w zakłady Naftogazu. Informację o ataku potwierdził prezes tej państwowej spółki, Serhij Korecki, który przekazał, że rannych zostało 37 osób.

Śmierć poniosło natomiast troje pracowników zakładu oraz dwóch ratowników Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że atak Rosjan był "szczególnie wstrętny" z uwagi na to, że ratownicy przybyli na miejsce już wcześniej i zajmowali się gaszeniem pożaru.

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko w swoim wpisie na Telegramie złożył kondolencje rodzinie oraz bliskim ratowników. Ujawnił przy tym dane zmarłych. Jak opisał, śmierć poniósł Wiktor Kuzmenko, zastępca szefa Operacyjnego Centrum Koordynacji Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, który również w 2024 roku brał udział w likwidacji skutków ostrzału Połtawy. Zgodnie z relacją Zełenskiego, na przestrzeni lat mężczyzna brał udział łącznie w ponad 50 akcjach.

W ostatnim ataku zginął także strażak-ratownik Dmytro Skryl, który służył w służbach ratunkowych od ponad 20 lat. "Wielokrotnie uczestniczył w gaszeniu złożonych pożarów w zakładach przemysłu naftowego i gazowego spowodowanych ostrzałem wroga. Odpowiedzialny i profesjonalny ratownik, który dobrze znał swoją pracę i wykonywał ją tam, gdzie było najtrudniej" - napisał o zmarłym Kłymenko.

Agencja Reutera podkreśliła, iż atak na obwód połtawski miał miejsce po niedawnej deklaracji Władimira Putina, który zapowiedział zawieszenie broni na Ukrainie w dniach 8 i 9 maja. Jego decyzja jest związana z obchodzonym w Rosji Dniem Zwycięstwa, jednym z najważniejszych świat państwowych.

"To skrajny cynizm prosić o zawieszenie broni w celu przeprowadzenia propagandowych uroczystości, jednocześnie codziennie przeprowadzając takie ataki rakietowe i dronowe w okresie poprzedzającym. Rosja mogłaby zaprzestać ognia w każdej chwili, co zatrzymałoby wojnę i nasze odpowiedzi (zbrojne - red.). Potrzebny jest pokój, a do jego osiągnięcia potrzebne są realne kroki. Ukraina odpowie tym samym" - skomentował Zełenski.

Prezydent Ukrainy wskazał w swoim wpisie, że nie tylko obwód połtawski stał się w nocy z poniedziałku na wtorek celem rosyjskich ataków. Uderzono także w obwodzie charkowskim, gdzie ranne zostały cztery osoby, a jedna poniosła śmierć. W obwodzie dniepropietrowskim zaatakowano infrastrukturę krytyczną. Ranne zostały trzy osoby.

"W Pawłohradzie uszkodzono linie energetyczne, pozostawiając tysiące rodzin bez prądu. Były też ataki na Zaporoże i obwód kijowski, gdzie trzy osoby zostały ranne. Ogólnie rzecz biorąc, głównymi celami Rosji w nocy były nasze obiekty infrastruktury energetycznej" - kontynuował Zełenski.

