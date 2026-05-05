Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że w poniedziałek jeden z jego statków, Alliance Fairfax, płynący pod banderą Stanów Zjednoczonych, opuścił cieśninę Ormuz pod eskortą marynarki wojennej USA. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna - dodano.

Firma poinformowała, że amerykańska armia zaoferowała statkowi, który po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem utknął w Zatoce Perskiej, możliwość opuszczenia Bliskiego Wschodu pod zbrojną eskortą - dodał emigracyjny portal irański Iran International.

Duński statek przepłynął cieśninę Ormuz. Był pod eskortą USA

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek po wcześniejszych gwałtownych wzrostach a sygnały, że marynarka wojenna USA może rozszczelnić irańską blokadę Ormuzu, złagodziły bieżące obawy dotyczące dostaw surowców z krajów Zatoki Perskiej. Spadek cen odzwierciedla jednak raczej oczekiwania rynku niż faktyczną sytuację w regionie - ocenił emiracki dziennik "Gulf News". Jak dodał, nawet krótkotrwałe zakłócenia transportu wywierają długotrwałą presję na systemy handlowe i ceny.

- Rynki reagują na samą perspektywę, że statki znów zaczną się poruszać, ale system nie zresetuje się natychmiast. Trzeba liczyć się z realnym szokiem związanym z opóźnieniami - powiedział gazecie Nigel Green, dyrektor generalny deVere Group, firmy zajmującej się transgranicznym doradztwem finansowym. - Nawet gdy statki zaczynają się poruszać, system, do którego wracają, ulega zmianie - powiedział.

Przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz przepływało ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. W odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki Teheran zablokował ruch przez tę cieśninę.

