Tegoroczne matury rozpoczęła się w poniedziałek od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. We wtorek maturzyści przystąpią do drugiego z trzech obowiązkowych przedmiotów - matury z matematyki.

Jak wygląda arkusz maturalny z matematyki

Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Pierwszą tworzą zadania zamknięte - od 20 do 25 poleceń, za które można zdobyć maksymalnie 25 punktów.

Druga część to zadania otwarte - od 7 do 14, również punktowane łącznie na 25 punktów. Wśród nich znajdują się zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi oraz zadania z luką.

Zadania sprawdzają sprawność rachunkową, umiejętność wykorzystania i interpretacji danych oraz rozumowanie i argumentację.

Zakres materiału na maturze z matematyki

Na egzaminie pojawiają się zadania z różnych działów matematyki. Obejmują m.in. liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności oraz układy równań.

Sprawdzana jest także wiedza z funkcji, ciągów, trygonometrii i geometrii. W arkuszu mogą znaleźć się również zadania z kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Zdający mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz tablic wzorów przygotowanych dla maturzystów. Na egzamin należy zabrać dokument tożsamości oraz długopis z czarnym tuszem. Wnoszenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych jest zabronione. Egzamin zakończy się około godz. 12.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.

