Do najgłośniejszego zdarzenia doszło w sobotę około godz. 11 w miejscowości Esplugues de Llobregati. Mężczyzna pochodzący z Afryki Północnej śmiertelnie pchnął nożem kobietę i uciekł. Kobieta zmarła, a sprawcę szybko namierzyła katalońska policja.

W sieci pojawiły się informacje, że napastnik miał krzyczeć "Allahu Akbar". Regionalna minister spraw wewnętrznych Nuria Parlon podkreśliła jednak, że sprawa nie jest traktowana jako atak terrorystyczny.

🇪🇸 | URGENTE: Sexto ataque con arma blanca en las últimas horas (entre el 2 y el 3 de mayo) en Barcelona, España: el balance total es de dos muertos y cinco heridos.



Esta vez, un hombre se encuentra en estado crítico tras recibir varias puñaladas en plena Plaza de Catalunya, a… pic.twitter.com/ri0VGIUrvH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 3, 2026

- Była to osoba znajdująca się w stanie silnego pobudzenia i prawdopodobnie mająca pewnego rodzaju problemy, niezwiązane w żaden sposób z dżihadyzmem - zaznaczyła.

Ataki z użyciem noża w Barcelonie. Reakcje polityczne i dane policji

Partie opozycyjne łączą ataki z kwestią imigracji i decyzją rządu o legalizacji pobytu około 500 tys. migrantów. Rządzący uspokajają mieszkańców, że nie ma powodów do niepokoju.

Według danych policji w 2024 roku w Hiszpanii zatrzymano 81 osób podejrzanych o islamski terroryzm, w tym 25 w Katalonii. W 2025 roku liczba ta wzrosła do około 100, co jest najwyższym wynikiem od zamachów w Madrycie w 2004 roku.



Władze regionalne w ostatnich tygodniach informowały z kolei o spadku przestępczości w Katalonii. W samej Barcelonie problem nadal pozostaje widoczny, szczególnie w przypadku kradzieży. Co ważne miasto jest jednym z najczęściej odwiedzanych kierunków turystycznych, również przez Polaków.

