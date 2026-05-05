Wtorek będzie jeszcze bardzo ciepły, ale nie wszędzie spokojny - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Choć na południowym wschodzie temperatury sięgną 28 st. C, nad morzem będzie miejscami nawet o 18 stopni mniej, czyli maksymalnie 10 st. C. Do tego w północnej Polsce popada deszcz, a w wielu miejscach kraju zagrzmi. Tak może wyglądać kilka kolejnych dni.

Spokoju w pogodzie nie będzie. Przynajmniej do weekendu

Bardzo ciepło będzie jeszcze w środę, gdzie na południowym wschodzie zanotujemy do 27 st. C, choć na północy znowu będzie nie więcej niż 10 st. C. Do tego dzień będzie pochmurny i deszczowy, a na południowym wschodzie i centrum kraju pojawią się burze.

Wyraźniejszą zmianę odczujemy w drugiej połowie tygodnia. W czwartek zrobi się wyraźnie chłodniej i wartości powyżej 20 stopni zanotujemy praktycznie tylko na południowym wschodzie kraju. Przelotne deszcze popadają w wielu regionach, a na południowym wschodzie wystąpią burze.

WXCHARTS W czwartek w centrum i na południu w wielu miejscach zrobi się deszczowo i burzowo

Chłodniejszy epizod utrzyma się do połowy weekendu: w sobotę 20-21 st. C może być na południu i południowym zachodzie, a w reszcie kraju będzie o co najmniej kilka stopni mniej.

WXCHARTS W najbliższym czasie pogoda podzieli Polskę na chłodniejszą północ i wyraźnie cieplejszą resztę kraju

Do soboty włącznie będzie pochmurnie i w wielu miejscach popada przelotny deszcz. Sytuacja poprawi się pod sam koniec tygodnia, kiedy pogoda nie tylko się uspokoi, ale też na nowo zacznie się wyraźnie ocieplać.

Kolejna fala ciepła. Wystarczy na kilka dni

Nowa fala ciepłego powietrza dotrze do naszego kraju w niedzielę. Tego dnia na południowym zachodzie na termometrach zobaczymy wartości w okolicach 23-25 st. C, choć nad morzem i na północnym wschodzie będzie od 14 do 17 st. C.

Tego dnia zacznie się rozpogadzać i słabe, przelotne opady deszczu wystąpią na miejscami północnym wschodzie - w innych regionach powinno być spokojnie.

Będzie bardzo ciepło przez pierwszą połowę przyszłego tygodnia. Możliwe, że w poniedziałek i wtorek w praktycznie całej Polsce będzie ponad 20 st. C, a w wielu miejscach - głównie na zachodzie, w centrum i południu będzie tylko kilka stopni poniżej progu upału, czyli w okolicach 27-28 st. C.

WXCHARTS Na początku przyszłego tygodnia do Polski dotrze kolejna fala ocieplenie - wynika z najnowszych prognoz IMGW

Gorąco będzie najpewniej do połowy przyszłego tygodnia, kiedy to stopniowo znowu zacznie się ochładzać. Z czasem temperatury spadną do poziomu kilkunastu stopni w większości Polski.

IMGW Pod koniec tygodnia zrobi się chłodniej, jednak po kilku dniach dotrze do nas kolejna fala ciepła

Pomimo letnich temperatur po weekendzie nie oznacza to, że w przyszłym tygodniu będzie spokojnie. Ociepleniu będą towarzyszyć deszcze i miejscowe wiosenne burze.

Deszcze w całej Polsce. Będzie naprawdę mokro

Od poniedziałku znów będzie pochmurnie i deszczowo, a więcej tego typu zmian zanotujemy w przyszły wtorek. Tego dnia padać może w całej Polsce, a najmocniej w centrum. Wrócą też lokalne burze, które mogą przynosić silniejszy wiatr oraz ulewy lub lokalne gradobicia.

Możliwe, że od wtorku deszcze i burze będą wracać do wszystkich części kraju, a z czasem nad morzem suma opadów może sięgnąć około 36 litrów wody na metr kwadratowy.

IMGW Od połowy przyszłego tygodnia powinniśmy się przygotować na więcej deszczu i burz, które mogą nawiedzić cały kraj

W tym czasie burze mogą przechodzić przez wiele miejsc i warunki staną się bardziej wymagające. Taka aura może się utrzymać w kolejnych dniach, jednak na bardziej szczegółowe prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać.

