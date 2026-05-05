Na nagraniu czołg porusza się z dużą prędkością po piaszczystym terenie, wzbijając tumany kurzu. Zdjęcia wskazują, że ćwiczenia mogły odbywać się na poligonie w północnych Chinach.

To pierwsze publiczne nagranie pokazujące Type 100 podczas ćwiczeń. Do tej pory pojazd znany był głównie z defilady z okazji 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie zwrócił uwagę konstrukcją bezzałogowej wieży i rozbudowanymi sensorami.

— Conflict (@ConflictTR) May 5, 2026

Od tamtej pory czołg praktycznie nie pojawiał się w ogólnodostępnych nagraniach. Publikacja materiału sugeruje, że projekt wszedł w kolejny etap rozwoju i jest testowany w warunkach zbliżonych do bojowych.

Chińczycy chwalą się czołgiem nowej generacji

Type 100, oznaczany także jako ZTZ-100, ma konstrukcję odmienną od starszych chińskich czołgów, takich jak Type 99A. Kluczową zmianą jest bezzałogowa wieża.

Cała załoga została przeniesiona do kadłuba, a systemy uzbrojenia i celowania są obsługiwane zdalnie. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo załogi, która nie znajduje się już w najbardziej narażonej części pojazdu.

W zamian za to przestrzeń dla trzech członków załogi jest bardziej ograniczona niż w klasycznych konstrukcjach. Podobne rozwiązanie zastosowano wcześniej w rosyjskim czołgu T-14 Armata.

Chińska broń nowej generacji. Zaawansowane systemy ochrony i wykrywania

Na wieży rozmieszczono cztery radary z aktywnym skanowaniem fazowym, które zapewniają obserwację w zakresie 360 stopni. Dane trafiają do systemu aktywnej ochrony pojazdu.

Czołg wyposażono w system GL-6, który ma wykrywać i niszczyć nadlatujące pociski przeciwpancerne, zanim te trafią w pojazd. Takie rozwiązania mają ograniczyć zagrożenia, które ujawniła wojna w Ukrainie, zwłaszcza ataki z powietrza i dronowe.



Zaprezentowanie przez Chińczyków czołgu - Type 100 w trakcie ćwiczeń potwierdza, że projekt nie jest już tylko demonstracją technologiczną. Pojazd przeszedł do etapu testów operacyjnych.

Nagranie nie daje jednak pewności, czy maszyna trafiła już do produkcji seryjnej. Widoczne oznaczenia sugerują, że Chiny mogą dysponować niewielką liczbą egzemplarzy testowych lub przedprodukcyjnych.

