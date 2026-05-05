W czwartek policja opublikowała na swoich stronach wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie list gończy za Pawłem Kozaneckim.

Funkcjonariusze otrzymali polecenie doprowadzenia adwokata do zakładu karnego, jednak nie zastali go pod żadnym ze znanych adresów. Od tego czasu, mimo medialnego nagłośnienia poszukiwań, Kozanecki nie stawił się do odbycia kary złagodzonej do 1,5 roku pozbawienia wolności.

Adwokat od "trumny na kółkach" poszukiwany listem gończym. Nowe oświadczenie

We wtorek Radio Łódź opublikowało oświadczenie pełnomocnika Pawła Kozaneckiego. Mecenas Kosma Bogdanowicz podkreślił w nim, że jego klient "pozostaje żywo zainteresowany przebiegiem" postępowania, jest w kontakcie z sądem i chce poddać się karze, jednak dopiero wtedy, gdy rozpatrzony zostanie wniosek o odbywanie jej w formie dozoru elektronicznego.

"Do Sądu właściwego miejscowo i rzeczowo złożony został kompletny wniosek inicjujący postępowanie w przedmiocie zezwolenia na odbycie kary w SDE (systemie dozoru elektronicznego - red.). Wpłynął on na krótko po uprawomocnieniu się wyroku Sądu pierwszej instancji i był szeroko umotywowany. Z przyczyn obronie do dziś nieznanych, dojście do konkluzji związanej z ewentualnym brakiem zasadności jego rozpoznawania przez Sąd Okręgowy w Łodzi, zajęło temu Sądowi dwa tygodnie - tj. połowę terminu" - przekazał mec. Bogdanowicz.

Pełnomocnik Kozaneckiego: Adwokat jest "żywo zainteresowany" postępowaniem

Według obrońcy wokół sprawy Kozaneckiego narosło "wiele mitów", a celem oświadczenia jest zwrócenie uwagi na "eskalowanie negatywnych emocji" oraz wywołanie "pogłębionej dyskusji w przedmiocie przebiegu postępowań wykonawczych".



"W chwili obecnej nie rozstrzygnięto nawet wniosku poprzedniego Sędziego referenta o wyłączenie go od orzekania w sprawie, a co za tym idzie - nie wyznaczono posiedzenia w przedmiocie zezwolenia na odbycie kary w SDE. Zatem na półtora miesiąca od skierowania do Sądu wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary w SDE, sprawa w zasadzie utknęła w martwym punkcie" - przekazał mecenas.

"W sprawie wciąż nie są podejmowane żadne czynności merytoryczne, co jedynie ożywia emocje opinii publicznej wobec rosnącej fali nienawiści społecznej eskalowanej wokół Pawła Kozaneckiego. Zrozumiałym jest bowiem, iż dla przeciętnego odbiorcy sytuacja ta jest niewytłumaczalna" - oświadczył mec. Bogdanowicz.

Kozanecki chce dozoru elektronicznego. Skazany czeka rozpatrzenie wniosku

Według adwokata przewlekłość obsługi wniosku może być niebezpieczna dla Pawła Kozaneckiego - w oświadczeniu czytamy, że sam adwokat od "trumny na kółkach", jak i jego rodzina otrzymują zniewagi, groźby i życzeń śmierci, bo ten chce skorzystać z "prawem przewidzianych instytucji", czyli z systemu dozoru elektronicznego.



Reprezentujący Pawła Kozaneckiego mecenas stwierdził ponadto, że ten "wbrew obiegowej opinii - bardzo żałuje" spowodowania wypadku, w którym zginęły dwie osoby.

