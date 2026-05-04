- Państwa europejskie zrozumiały sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych i podejmują działania, by wdrożyć uzgodnienia dotyczące korzystania z baz wojskowych - oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Wypowiedź padła podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Rutte przyznał, że po stronie USA pojawiło się rozczarowanie poziomem zaangażowania części sojuszników, jednak - zaznaczył - Europa zareagowała na te sygnały.

- Tak, strona amerykańska wyraziła pewne rozczarowanie, ale Europejczycy posłuchali – powiedział Rutte dziennikarzom, cytowany przez Reutersa.

NATO. Prezydent Trump krytykuje państwa Sojuszu

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie krytykował niektóre państwa NATO za niewystarczające wsparcie jego kraju w wojnie z Iranem.

Część państw UE należących też do NATO, m.in. Hiszpania i Włochy, ograniczyła albo odmówiła Amerykanom korzystania z baz lub przestrzeni powietrznej. Były to decyzje podejmowane na szczeblu władz poszczególnych krajów, a nie UE.

Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec (obecnie w tym kraju stacjonuje ok. 36 tys. żołnierzy USA).

Według resortu obrony USA to wynik wewnętrznych analiz, ale decyzję w tej sprawie ogłoszono po tym, jak Trump gniewnie zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

