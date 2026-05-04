Zełenski o Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. "Ukraińskie drony mogą tam dolecieć”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że Rosja nie jest już tak silna, jak wcześniej, a tegoroczna Parada Zwycięstwa w Moskwie, która może odbyć się bez ciężkiego sprzętu wojskowego, jest tego najlepszym dowodem. Jak podkreślił, nad rosyjską stolicą mogą pojawić się ukraińskie drony.

Kolaż przedstawiający Plac Czerwony w Moskwie z żołnierzami oraz portret Wołodymyra Zełenskiego.
PAP/Leszek Szymański/PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Zełenski ostrzegł Rosję

Wypowiedź Zełeńskiego padła podczas wystąpienia na otwarciu szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Prezydent Ukrainy odniósł się do kondycji militarnej Rosji i dalszego przebiegu wojny.

"Ukraińskie drony mogą tam dolecieć"

- Rosja ogłosiła Paradę Zwycięstwa na 9 maja, ale na tej paradzie nie będzie sprzętu wojskowego. To będzie pierwszy raz od wielu lat, jeśli tak się stanie, kiedy nie mogą sobie pozwolić na obecność uzbrojenia. I ukraińskie drony mogą także dolecieć na tę paradę. To pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej - powiedział Wołodymyr Zełenski.

 

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że konieczne jest dalsze zwiększanie presji na Rosję, w tym poprzez sankcje. Podziękował Unii Europejskiej za przyjęcie kolejnego pakietu ograniczeń, podkreślając, że działania wobec rosyjskiej gospodarki powinny być kontynuowane.

 

Putin będzie decydował, co robić dalej

- To lato będzie tym momentem, kiedy Putin będzie decydował, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przechodzić do dyplomacji. I musimy pchać go w stronę dyplomacji - powiedział Zełenski.

 

Prezydent Ukrainy podkreślił, że kluczowe pozostaje utrzymanie wsparcia dla Ukrainy, szczególnie w zakresie obrony powietrznej.

 

Wołodymyr Zełenski wskazał także na potrzebę dalszej współpracy z państwami europejskimi, w tym w zakresie produkcji dronów i systemów obronnych.

 

 

- Każdy pakiet wsparcia jest ważny. Szczególnie obrona powietrzna. Potrzebujemy tych pakietów, aby chronić się przed rosyjskimi rakietami - podkreślił.

 

Zełenski zwrócił również uwagę na to, że Ukraina proponuje państwom europejskim zawieranie porozumień dotyczących wspólnej produkcji dronów, opartych na ukraińskich technologiach.  - Naprawdę potrzebujemy, by Europa miała dobrą ochronę przed potencjalnymi atakami dronów. Ochrona ta musi być zapewniana w powietrzu, na lądzie i na morzu. Wspólna produkcja to wspólna ochrona - powiedział prezydent Ukrainy. 

 

Zaapelował również, aby Europa była bezpośrednio zaangażowana w rozmowy z Rosją i wypracowała wspólne stanowisko wobec Moskwy.

 

- Jesteśmy w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi. Rozumiemy ich wizję i stanowisko, ale warto byłoby stworzyć jeden wspólny europejski głos, który będzie rozmawiał z Rosjanami - podkreślił.

 

Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl / Unian
