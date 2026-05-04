Wypowiedź Zełeńskiego padła podczas wystąpienia na otwarciu szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Prezydent Ukrainy odniósł się do kondycji militarnej Rosji i dalszego przebiegu wojny.

"Ukraińskie drony mogą tam dolecieć"

- Rosja ogłosiła Paradę Zwycięstwa na 9 maja, ale na tej paradzie nie będzie sprzętu wojskowego. To będzie pierwszy raz od wielu lat, jeśli tak się stanie, kiedy nie mogą sobie pozwolić na obecność uzbrojenia. I ukraińskie drony mogą także dolecieć na tę paradę. To pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że konieczne jest dalsze zwiększanie presji na Rosję, w tym poprzez sankcje. Podziękował Unii Europejskiej za przyjęcie kolejnego pakietu ograniczeń, podkreślając, że działania wobec rosyjskiej gospodarki powinny być kontynuowane.

Putin będzie decydował, co robić dalej

- To lato będzie tym momentem, kiedy Putin będzie decydował, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przechodzić do dyplomacji. I musimy pchać go w stronę dyplomacji - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że kluczowe pozostaje utrzymanie wsparcia dla Ukrainy, szczególnie w zakresie obrony powietrznej.

Wołodymyr Zełenski wskazał także na potrzebę dalszej współpracy z państwami europejskimi, w tym w zakresie produkcji dronów i systemów obronnych.

I had an important conversation with @vonderleyen today. We discussed the European support loan, including the timeline for the first tranche, which will be allocated to the coproduction of drones. We also agreed to move forward actively on a Drone Deal with the European Union… pic.twitter.com/xAXV75CPx7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

- Każdy pakiet wsparcia jest ważny. Szczególnie obrona powietrzna. Potrzebujemy tych pakietów, aby chronić się przed rosyjskimi rakietami - podkreślił.

Zełenski zwrócił również uwagę na to, że Ukraina proponuje państwom europejskim zawieranie porozumień dotyczących wspólnej produkcji dronów, opartych na ukraińskich technologiach. - Naprawdę potrzebujemy, by Europa miała dobrą ochronę przed potencjalnymi atakami dronów. Ochrona ta musi być zapewniana w powietrzu, na lądzie i na morzu. Wspólna produkcja to wspólna ochrona - powiedział prezydent Ukrainy.

Zaapelował również, aby Europa była bezpośrednio zaangażowana w rozmowy z Rosją i wypracowała wspólne stanowisko wobec Moskwy.

- Jesteśmy w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi. Rozumiemy ich wizję i stanowisko, ale warto byłoby stworzyć jeden wspólny europejski głos, który będzie rozmawiał z Rosjanami - podkreślił.

