Zdaje maturę w szpitalu. U 17-latki trzy miesiące temu wykryto guza mózgu

U 17-latki wykryto trzy miesiące temu dużego guza mózgu. Pierwszymi objawami były silne bóle głowy i niedowład. Po badaniu rezonansem magnetycznym Zuzanna została skierowana z Nowej Soli do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie na operację neurochirurgiczną.

"Od momentu diagnozy dziewczyna spędziła w szpitalu - z krótkimi przerwami - blisko trzy miesiące. Leczenie obejmowało kolejne cykle chemioterapii, z których ostatni rozpoczął się bezpośrednio przed majówką, a zakończył... wczoraj, w niedzielę. Mimo intensywnego leczenia, rehabilitacji i ogólnego osłabienia organizmu dziś, o godzinie 9.00 usiadła do egzaminu maturalnego z języka polskiego" - podały władze szpitala w mediach społecznościowych.

Matura w szpitalu. Walka 17-letniej Zuzanny normalności

Za organizację odpowiadał Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie, który koordynował procedury egzaminacyjne pomiędzy dwiema okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Zuzanna to pierwsza maturzystka podchodząca do egzaminów podczas leczenia w historii szczecińskiego szpitala klinicznego.

- Przygotowanie egzaminu w warunkach szpitalnych wymagało szybkiej i ścisłej współpracy wielu instytucji. Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji stron udało się w krótkim czasie spełnić wszystkie wymagania formalne - powiedziała Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektor ZSS w Szczecinie.



"Dziś w Klinice Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej wydarzyło się coś więcej, niż egzamin maturalny. To była cicha, osobista walka - o przyszłość, o marzenia i o normalność, która nagle została przerwana przez chorobę..." - przekazał szpital.

Pierwsza matura w historii szczecińskiej kliniki. "To była jej świadoma decyzja"

Na podejściu do egzaminów w szpitalu najbardziej zależało samej maturzystce. Mama Zuzanny zwróciła uwagę, że córka znalazła siłę, mimo wielomiesięcznego leczenia.



- To była jej świadoma decyzja. Nie chciała ryzykować sytuacji, w której ewentualne pogorszenie stanu zdrowia mogłoby wpłynąć na przebieg i przerwać egzamin innych uczniów. Wykazała się ogromną odpowiedzialnością i dojrzałością - powiedziała pani Urszula, mama maturzystki.



We wtorek maturzystka rozwiąże arkusz z matematyki, a w środę z języka angielskiego - na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

