Zawieszenie broni w Ukrainie. Putin ogłosił decyzję

Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni, które obowiązywać ma 8 i 9 maja - przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony. W Rosji obchodzony będzie wówczas Dzień Zwycięstwa, zaplanowana jest parada na Placu Czerwonym, choć w tym roku bez udziału sprzętu wojskowego. "Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uroczystości" - przekazał resort.

"Oczekujemy, że strona ukraińska pójdzie za tym przykładem" - przekazało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

ZOBACZ: Władimir Putin obawia się zamachu. Zaostrzono środki bezpieczeństwa

Zawieszenie broni na obchody Dnia Zwycięstwa. Putin podjął decyzję

Kreml przy okazji ogłoszenia zawieszenia broni przypomniał wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który ostrzegł, że obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie mogą stać się celem ataku. Ministerstwo Obrony Rosji zagroziło, że jeśli do ataku dojdzie, wówczas Rosja uderzy w Kijów.

ZOBACZ: Zełenski o Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. "Ukraińskie drony mogą tam dolecieć"

"W przypadku podjęcia przez władze w Kijowie prób realizacji zbrodniczych planów zakłócenia obchodów 81. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej odpowiedzą zmasowanym atakiem rakietowym na centrum Kijowa" - podał resort.

Parada w Moskwie 9 maja. Zabraknie sprzętu wojskowego

W poniedziałek podczas otwarcia szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina dysponuje dronami o zasięgu pozwalającym razić cele na Placu Czerwonym.

- Rosja ogłosiła Paradę Zwycięstwa na 9 maja, ale na tej paradzie nie będzie sprzętu wojskowego. To będzie pierwszy raz od wielu lat, jeśli tak się stanie, kiedy nie mogą sobie pozwolić na obecność uzbrojenia. I ukraińskie drony mogą także dolecieć na tę paradę. To pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej - powiedział Wołodymyr Zełenski.

- To lato będzie tym momentem, kiedy Putin będzie decydował, co robić dalej: rozszerzać tę wojnę czy przechodzić do dyplomacji. I musimy pchać go w stronę dyplomacji - zaznaczył Zełenski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni