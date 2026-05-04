Do zdarzenia doszło w sobotę na prywatnej posesji w gminie Szydłowo pod Mławą (woj. mazowieckie). Siedmioletni chłopiec doznał poważnych poparzeń podczas rozpalania grilla przez ojca.

Mława. Chłopiec poważnie poparzony podczas rozpalania grilla

Mężczyzna dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, co doprowadziło do gwałtownego zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce.

W pobliżu znajdował się syn mężczyzny, który w wyniku zdarzenia doznał poparzeń, w tym twarzy i szyi. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy.

ZOBACZ: Podszedł do kobiety i dźgnął ją nożem. Potem również trafił do szpitala

Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie. Jak podkreśliła rzeczniczka mławskiej policji asp. szt. Anna Pawłowska, chłopca czeka długie leczenie. Policja apeluje o rozwagę oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla: nigdy nie dolewaj płynnej podpałki do już rozpalonego ognia lub żaru;

do rozpalania grilla węglowego używaj wyłącznie przeznaczonych do tego produktów, zgodnie z instrukcją producenta;

podczas rozpalania grilla zachowuj bezpieczną odległość, trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości od źródła ognia;

przechowuj łatwopalne substancje z dala od wysokiej temperatury i poza zasięgiem dzieci.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Na Hołowni świat się nie kończy". Poseł Lewicy uderza w koalicjanta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / polsatnews.pl / PAP