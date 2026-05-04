W opublikowanym przez rosyjski niezależny portal "Ważnyje Istorii" tekście dokumentu czytamy, że obawy te pojawiły się w marcu, a zmiany w procedurach bezpieczeństwa są związane z serią zabójstw wysokich rangą rosyjskich wojskowych. Wśród zagrożeń wymieniana jest także możliwość zamachu na Putina ze strony rosyjskich elit politycznych z użyciem bezzałogowców.

Z raportu wynika, że wzmocnienie ochrony nastąpiło w wyniku rozszerzenia kompetencji Federalnej Służby Ochrony (FSO), odpowiedzialnej za bezpieczeństwo najwyższych urzędników państwowych.

Putin wzmacnia ochronę. Wprowadzono dwustopniowe kontrole

Wprowadzono m.in. dwustopniową kontrolę osób odwiedzających administrację prezydencką. Współpracownicy Putina mają zakaz korzystania z telefonów, a używany sprzęt musi być bez dostępu do internetu. Sam Putin oraz jego rodzina już nie odwiedzają rezydencji nad jeziorem Wałdaj i w okolicach Moskwy. Ponadto, w przeciwieństwie do 2025 roku, w tym roku nie było wizyt przywódcy kraju na terenie obiektów wojskowych.

Według raportu były minister obrony, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu "kojarzy się z ryzykiem próby zamachu stanu". Choć nadal ma "znaczny wpływ na dowództwo wojskowe", pozycja Szojgu osłabła po aresztowaniu jego byłego zastępcy Rusłana Calikowa na początku marca.

Jak wskazano w raporcie, ten incydent może być odbierany jako naruszenie nieformalnych gwarancji bezpieczeństwa elit. Poczucie bezpieczeństwa wśród najwyższych rangą urzędników jest postrzegane przez ekspertów jako spoiwo obecnego systemu władzy w Rosji.

Media: Putin nie ufa ludziom z otoczenia władzy

Ważnyje Istorii zaznaczają, że część ustaleń raportu potwierdzają źródła portalu. Jeden z funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) powiedział, że obecnie w tej strukturze nie jest łatwo dostać pozwolenie na podsłuch w ramach spraw karnych o charakterze niepolitycznym, dlatego że "cały sprzęt został przekierowany na podsłuch rządu i innych organów władzy".

O skali obaw Putina świadczyć ma również to, że żaden deputowany Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, nie otrzymał zaproszenia na paradę wojskową z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie.

Tego dnia upamiętniane jest zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej, czyli lata 1941-1945

