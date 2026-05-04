Z przyjętych we wtorek 28 kwietnia założeń wynika, że inflacja w 2026 wyniesie średniorocznie 2,5 proc., natomiast, jak czytamy na stronie gov.pl, "w ujęciu realnym, tj. uwzględniającym wpływ inflacji, przeciętne wynagrodzenia wzrosną o 3,4 proc.".

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS wskaźnik waloryzacji to inflacja powiększona o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac, w tym przypadku 0,68 proc. Stąd szacunkowe 3,18 proc.:

2,5 proc. (prognozowana inflacja) + 0,68 proc. (20 proc. z realnego wzrostu średniej pensji) = 3,18 proc.

Ile wzrośnie emerytura w 2027 roku? [PROGNOZY]

Jeśli wskaźnik waloryzacji wyniesie 3,18 proc., minimalna emerytura wzrośnie z 1 978,49 zł do 2 041,60 zł brutto. To ok. 57 zł na rękę. Przy wyższych świadczeniach podwyżki będą nieco większe:

emerytura 2 500 zł brutto wzrośnie do 2 579,75 zł (zysk ok. 62,57 zł netto),

emerytura 3 500 zł brutto wzrośnie do 3 611,65 zł (zysk ok. 87,60 zł netto),

emerytura 4 500 zł brutto wzrośnie do 4 643,55 zł (zysk ok. 113,63 zł netto).

Jak przekazało "Faktowi" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. "mechanizm obowiązującej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest na bieżąco analizowany". Resort nie wyklucza więc jego modyfikacji.

Oczywiście wspomniane wcześniej wyliczenia, to wciąż tylko prognozy. Finalny wskaźnik waloryzacji zależy od rzeczywistej inflacji za cały 2026 rok. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda te dane w lutym 2027 roku.

Waloryzacja emerytur na przestrzeni lat

Żeby lepiej zrozumieć skalę zmiany, warto spojrzeć na historię wskaźnika:

2019 - 102,86 proc. (wzrost świadczeń o 2,86 proc.)

2020 - 103,56 proc. (podwyżka o 3,56 proc.)

2021 - 104,24 proc. (4,24 proc.)

2022 - 107,0 proc. (7,00 proc.)

2023 - 114,8 proc. (14,8 proc.)

2024 - 112,12 proc. (12,12 proc.)

2025 - 105,5 proc. (5,5 proc.)

2026 - 105,3 proc. (5,3 proc.)

2027 - ok. 3,18 proc. (prognoza)

Dla porównania, w 2023 roku waloryzacja osiągnęła rekordowe 14,8 proc., w 2024 roku wyniosła 12,12 proc., a w tym roku 5,3 proc. Jeśli prognozy się potwierdzą, 3,18 proc. w 2027 roku będzie najniższą podwyżką od ośmiu lat. Im niższa inflacja, tym niższa waloryzacja.

Wysokość emerytury zależy od kilku czynników

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od tego, ile składek zgromadził senior przez całe życie zawodowe. ZUS wylicza świadczenie, dzieląc zebrany kapitał przez przewidywaną liczbę miesięcy dalszego trwania życia.

Na końcową kwotę wpływa suma zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie w ZUS, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie. Znaczenie ma też moment przejścia na emeryturę. Im później, tym wyższe świadczenie.

"Każdy przepracowany rok podwyższa kwotę wypłacanej później przez nas emerytury" - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, cytowana przez prawo.pl.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

