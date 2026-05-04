Stacja Fox News podała, że zdarzenie miało miejsce w niedzielę około godz. 21 czasu lokalnego. Wówczas policja otrzymała zgłoszenie dotyczące strzelaniny, do której doszło podczas imprezy nad jeziorem Arcadia w pobliżu Oklahoma City w środkowej części Stanów Zjednoczonych.

ZOBACZ: Strzelanina w Atenach. 89-latek otworzył ogień w dwóch miejscach

Zgodnie z relacją agencji AP, w imprezie brali udział młodzi ludzie. Emily Ward, rzeczniczka lokalnej policji, którą cytuje agencja, wskazała, że była to "bardzo przerażająca sytuacja". Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółowych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości osoby, która pociągnęła za spust.

Strzelanina w USA. 12 osób trafiło do szpitala po imprezie nad jeziorem

Zdaniem rzeczniczki poszkodowani byli w "różnym" stanie. Część z nich została przewieziona do szpitali prywatnymi samochodami.

ZOBACZ: Strzelanina przy piramidach w Meksyku. Napastnik otworzył ogień do turystów

Jezioro Arcadia leży ok 21 km na północ od liczącego 100 tys. mieszkańców Oklahoma City. Jest to popularne miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni