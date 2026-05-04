Urządzili imprezę nad jeziorem, ktoś zaczął strzelać. Dramat w USA

Co najmniej 12 osób trafiło do szpitali po strzelaninie nad jeziorem Arcadia w pobliżu Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych - przekazała agencja AP. Jest to popularne miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych.

Scena nocna z radiowozami policyjnymi i migającymi światłami w pobliżu drzew.
AP/Alonzo Adams
Stacja Fox News podała, że zdarzenie miało miejsce w niedzielę około godz. 21 czasu lokalnego. Wówczas policja otrzymała zgłoszenie dotyczące strzelaniny, do której doszło podczas imprezy nad jeziorem Arcadia w pobliżu Oklahoma City w środkowej części Stanów Zjednoczonych.

 

Zgodnie z relacją agencji AP, w imprezie brali udział młodzi ludzie. Emily Ward, rzeczniczka lokalnej policji, którą cytuje agencja, wskazała, że była to "bardzo przerażająca sytuacja". Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółowych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości osoby, która pociągnęła za spust.

Zdaniem rzeczniczki poszkodowani byli w "różnym" stanie. Część z nich została przewieziona do szpitali prywatnymi samochodami.

 

Jezioro Arcadia leży ok 21 km na północ od liczącego 100 tys. mieszkańców Oklahoma City. Jest to popularne miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych.

 

Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
