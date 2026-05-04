W sobotę pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że umowa może zostać podpisana w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jak wskazała, po stronie polskiej dokument podpiszą wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz dwaj przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podpisanie umowy SAFE możliwe w najbliższych dniach

Ze strony Komisji Europejskiej podpisy mają złożyć komisarz ds. obronności Andrius Kubilius oraz komisarz ds. budżetu Piotr Serafin.

Zgodnie z unijnymi przepisami do końca maja państwa członkowskie mogą samodzielnie zamawiać sprzęt wojskowy w ramach programu SAFE. Po tym terminie konieczne będzie poszukiwanie partnerów do realizacji zakupów. Dla Polski jest to istotne, ponieważ większość planowanych inwestycji dotyczy zamówień w krajowym przemyśle.

Program SAFE przewiduje wsparcie w wysokości 150 mld euro, głównie w formie nisko oprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Komisja Europejska przyznała Polsce 43,7 mld euro.

Środki mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracjami rządu większość funduszy trafi do polskiej gospodarki.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą program SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę dotyczącą Programu Polska Zbrojna, która umożliwia podpisanie umowy i dokumentów związanych z pożyczką.

Pożyczkę ma zaciągnąć Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a jej spłata ma pochodzić ze środków niewliczanych do minimalnych wydatków na obronność.

