Trump grozi Iranowi. "Zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi"

Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi "zmieceniem z powierzchni ziemi", jeśli okręty Teheranu zaatakują okręty zaangażowane w operację "Projekt Wolność".



- Mamy więcej broni i amunicji o wiele wyższej jakości niż wcześniej. Mamy najlepszy sprzęt. Mamy sprzęt na całym świecie. Mamy bazy na całym świecie. Wszystkie są zaopatrzone w sprzęt. Możemy z tego wszystkiego skorzystać i zrobimy to, jeśli zajdzie taka potrzeba - zagroził Donald Trump.

"Zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi". Trump grozi Iranowi

Według Donalda Trumpa zwiększająca się obecność wojskowa USA w Zatoce Ormuz doprowadziła do tego, że władze Iranu są znacznie bardziej "elastyczne" niż wcześniej w negocjacjach pokojowych.

Dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie adm. Brad Cooper informował wcześniej , że w poniedziałek siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormuz. W rezultacie USA miały zatopić sześć z tych łodzi.

W poniedziałek Donald Trump ogłosił rozpoczęcie operacji "Projekt Wolność". W jej ramach amerykańskie wojsko ma pomóc wyprowadzić na otwarte morze okręty, które utknęły w Zatoce Ormuz.



"Dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych, powiedzieliśmy tym krajom, że bezpiecznie wyprowadzimy ich okręty z tych zamkniętych szlaków wodnych" - napisał prezydent na portalu Truth Social.



Według amerykańskich mediów amerykańskie okręty mają udzielać wskazówek dotyczących przeprawy przez wąski tor wodny, dryfując w oddaleniu od Zatoki Ormuz. Mają także działać odstraszająco na łodzie należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Operacja "Projekt Wolność" w Cieśninie Ormuz zagrożona

W odpowiedzi na zapowiedź Trumpa dowództwo irańskiej armii zapowiedziało, że każda jednostka chcąca pokonać cieśninę bez zgody Teheranu zostanie zaatakowana.



"Ostrzegamy, że wszelkie zagraniczne siły zbrojne - zwłaszcza agresywne wojsko amerykańskie - jeśli zamierzają zbliżyć się do Cieśniny Ormuz lub do niej wpłynąć, będą celem ataków" - powiedział generał dywizji Ali Abdollahi w oświadczeniu nadanym przez państwową stację telewizyjną IRIB.

