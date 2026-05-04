Tragiczny finał policyjnej interwencji. Mężczyzna zginął podczas ucieczki

Do tragicznego zdarzenia doszło na warszawskim Żoliborzu. Nieoficjalne informacje z miejsca nieopodal tragedii przekazała na antenie Polsat News Katarzyna Szatyłowicz.

Tragedia na Żoliborzu. Śmiertelny wypadek podczas interwencji

- Na ten moment możemy opierać się jedynie na nieoficjalnych źródłach, doniesieniach informatorów, pośród nich między innymi mieszkańców tego osiedla. Miało to wyglądać tak, że dzisiejszego wieczora ci bardzo skarżyli się na fetor, który unosił się na klatce i wezwali w związku z tym policję - relacjonowała.

Jak podało wcześniej RMF FM, funkcjonariusze przyszli pod drzwi, ale nikt nie reagował na pukanie. Na miejsce wezwano strażaków ze specjalistycznym sprzętem, a następnie jedna z policjantek próbowała dostać się do lokalu przez balkon.

- Policja w trakcie interwencji miała wejść do mieszkania, a w tym momencie jeden mężczyzna, który przebywał właśnie w tym lokalu, po linie schodził z trzeciego piętra z balkonu. Następnie zsunął się z tej liny, spadł na ziemię i niestety upadł na betonowy podest, wskutek czego ratownikom nie udało się przewrócić jego czynności życiowych - powiedziała reporterka Polsat News.

Rzecznik prasowy KM PSP w Warszawie kpt. Paweł Baran przekazał, że wezwanie o zdarzeniu przy ul. Powązkowskiej wpłynęło o 19:02.



- Udział brały dwa zastępy straży pożarnej, łącznie dziewięciu strażaków. Ich działania polegały wyłącznie na zabezpieczeniu terenu, udostępnieniu go policji - poinformował w rozmowie z Interią i podkreślił, że nie ma informacji o dalszych działaniach policji.

