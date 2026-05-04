Katastrofa lotnicza w Brazylii. Samolot wbił się w budynek, są ofiary śmiertelne
Samolot z pięcioma osobami na pokładzie wbił się w budynek mieszkalny w brazylijskim mieście Belo Horizonte. Dwie osoby - pilot i jeden z pasażerów - nie żyją, pozostali trzej pasażerowie są w stanie ciężkim. W mediach społecznościowych zostały opublikowane nagrania z tego zdarzenia.
Według relacji g1 Globo, do wypadku doszło na jednej z głównych ulic miasta. Samolot rozbił się na parkingu budynku. Pilot miał zgłosić wieży kontroli lotów lotniska, że ma trudności ze startem.
Na nagraniach opublikowanych przez portal należący do brazylijskiej grupy medialnej Globo widać wrak samolotu i dziurę w budynku.
Na innym nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych został ujęty moment tragedii - prywatny samolot leciał nisko nad dachami, po czym minął wyższe budynki i uderzył w kilkupiętrowy budynek.
- Samolot uderzył w budynek między trzecim a czwartym piętrem, w klatkę schodową. Gdyby uderzył nieco bardziej w bok, mógłby wlecieć w niektóre budynki mieszkalne. Według informacji służb, te mieszkania były zamieszkane. Zobaczyliśmy, że konstrukcja samolotu wystawała poza klatkę schodową, nie uderzyła w żadne mieszkania - relacjonował jeden ze strażaków.
Jak podaje telewizja Globo, zmarli to 34-letni pilot i 36-letni lekarz weterynarii.
Trzy osoby, które przeżyły, są w stanie krytycznym i zostały przetransportowane do szpitala. Brazylijskie służby przekazały, że samolot został wyprodukowany w 1979 r. i może pomieścić pięciu pasażerów oraz pilota.
