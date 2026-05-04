Katastrofa lotnicza w Brazylii. Samolot wbił się w budynek, są ofiary śmiertelne

Samolot z pięcioma osobami na pokładzie wbił się w budynek mieszkalny w brazylijskim mieście Belo Horizonte. Dwie osoby - pilot i jeden z pasażerów - nie żyją, pozostali trzej pasażerowie są w stanie ciężkim. W mediach społecznościowych zostały opublikowane nagrania z tego zdarzenia.

Fragmenty rozbitego samolotu na tle budynku po wypadku.
Według relacji g1 Globo, do wypadku doszło na jednej z głównych ulic miasta. Samolot rozbił się na parkingu budynku. Pilot miał zgłosić wieży kontroli lotów lotniska, że ​​ma trudności ze startem.

Na nagraniach opublikowanych przez portal należący do brazylijskiej grupy medialnej Globo widać wrak samolotu i dziurę w budynku.

 

 

Na innym nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych został ujęty moment tragedii - prywatny samolot leciał nisko nad dachami, po czym minął wyższe budynki i uderzył w kilkupiętrowy budynek.

 

 

- Samolot uderzył w budynek między trzecim a czwartym piętrem, w klatkę schodową. Gdyby uderzył nieco bardziej w bok, mógłby wlecieć w niektóre budynki mieszkalne. Według informacji służb, te mieszkania były zamieszkane. Zobaczyliśmy, że konstrukcja samolotu wystawała poza klatkę schodową, nie uderzyła w żadne mieszkania - relacjonował jeden ze strażaków. 

 

Jak podaje telewizja Globo, zmarli to 34-letni pilot i 36-letni lekarz weterynarii.

 

Trzy osoby, które przeżyły, są w stanie krytycznym i zostały przetransportowane do szpitala. Brazylijskie służby przekazały, że samolot został wyprodukowany w 1979 r. i może pomieścić pięciu pasażerów oraz pilota. 

 

