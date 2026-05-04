Według relacji g1 Globo, do wypadku doszło na jednej z głównych ulic miasta. Samolot rozbił się na parkingu budynku. Pilot miał zgłosić wieży kontroli lotów lotniska, że ​​ma trudności ze startem.

Samolot rozbił się o blok. Tragedia w Brazylii, piloci nie żyją

Na nagraniach opublikowanych przez portal należący do brazylijskiej grupy medialnej Globo widać wrak samolotu i dziurę w budynku.

Avião cai e bate em prédio em Belo Horizonte; Globocop captou momento do acidente https://t.co/uSjQL52QBq #g1 pic.twitter.com/WEhLqpGRAt — g1 (@g1) May 4, 2026

Na innym nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych został ujęty moment tragedii - prywatny samolot leciał nisko nad dachami, po czym minął wyższe budynki i uderzył w kilkupiętrowy budynek.

URGENTE‼️

Avião de pequeno porte cai na região Nordeste de Belo Horizonte. O flagrante exclusivo da equipe do Globocop mostra o momento em que o avião atinge um prédio. pic.twitter.com/0J2ylj1eaR — Lucas Franco (@LucasFranco_l) May 4, 2026

- Samolot uderzył w budynek między trzecim a czwartym piętrem, w klatkę schodową. Gdyby uderzył nieco bardziej w bok, mógłby wlecieć w niektóre budynki mieszkalne. Według informacji służb, te mieszkania były zamieszkane. Zobaczyliśmy, że konstrukcja samolotu wystawała poza klatkę schodową, nie uderzyła w żadne mieszkania - relacjonował jeden ze strażaków.

Jak podaje telewizja Globo, zmarli to 34-letni pilot i 36-letni lekarz weterynarii.

Trzy osoby, które przeżyły, są w stanie krytycznym i zostały przetransportowane do szpitala. Brazylijskie służby przekazały, że samolot został wyprodukowany w 1979 r. i może pomieścić pięciu pasażerów oraz pilota.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni