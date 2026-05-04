Tragedia w Alpach. Nie żyje 26-letnia Polka
26-letnia Polka zginęła w trakcie wędrówki po Alpach w okolicach Pinzgau - potwierdziły austriackie media. Młoda kobieta spacerowała z rodzicami po górach i w pewnym momencie się od nich odłączyła. Do rodziny już nie wróciła.
Kiedy młoda Polka nie stawiła się w umówionym miejscu zbiórki, jej zaniepokojeni rodzice podnieśli alarm tego samego wieczoru. Tej samej nocy rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą.
Ratownicy górscy, policja alpejska i policyjny helikopter przeszukiwały teren do wczesnych godzin porannych - bezskutecznie.
Tragedia w Alpach. 26-letnia Polka znaleziona martwa
Gorączkowe poszukiwania młodej turystki w Kaprun zakończyły się tragicznie w niedzielny poranek. Służby, cytowane przez serwis salzburg24.net, uważają, że spadła z setek metrów w dół stromego zbocza.
Więcej szczegółów na temat tragedii ujawnił lokalny oddział telewizji ORF w Salzburgu.
Dziennikarze tej stacji twierdzą, że kobietę znaleziono martwą w nierównym terenie w pobliżu zapory Limberg, niedaleko zbiornika Wasserfallboden, na wysokości około 1689 metrów. Oznacza to, że młoda kobieta musiała wcześniej zdecydować się na wędrowanie poza wyznaczonym szlakiem.
Lokalna policja, Polka prawdopodobnie zboczyła ze szlaku i spadła z kilkuset metrów w dół stromego, skalistego terenu. Rodzice 26-latki otrzymali od austriackich władz wsparcie psychologiczne.
Niebezpiecznie w górach. Władze ostrzegają turystów
W austriackich serwisach internetowych pojawiły się ostrzeżenia wystosowane przez służby, w których apeluje się o przestrzeganie ostrożności w górach i niewychodzenie poza wyznaczone szlaki.
Austriaccy ratownicy przypominają, że warunki w górach mogą się szybko zmieniać. Wiosną, ze względu na topnienie lodowców, możliwe są lawiny śnieżne lub błotne. Z kolei poza wyznaczonymi szlakami na wędrowców czeka wiele niebezpieczeństw m.in. dzikie zwierzęta czy strome zbocza, z których łatwo spaść.
