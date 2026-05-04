"UKMTO otrzymała doniesienia o incydencie, do którego doszło 78 mil morskich (ok. 145 km) na północ od Fudżajry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Załoga tankowca zgłosiła, że (jednostka) została trafiona niezidentyfikowanymi pociskami" - przekazała organizacja we wpisie na platformie X, nie podając pod jaką banderą płynęła. Dodano, że nie odnotowano szkód środowiskowych.

ZOBACZ: Opłaty za przepłynięcie cieśniny Ormuz. USA ostrzegają przed ryzkiem

Cieśnina Ormuz, która odgrywa kluczową rolę w transporcie ropy naftowej, jest niemal całkowicie blokowana przez Iran od początku ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na to państwo pod koniec lutego.

Cieśnina Ormuz. Tankowiec trafiony "nieznanymi" pociskami, w tle nowa operacja USA

Według cytowanej przez CNN brytyjskiej firmy analitycznej Lloyd’s List Intelligence, przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego, w ciągu miesiąca przez cieśninę Ormuz przepływało zwykle około 3 tys. statków. Po wybuchu konfliktu liczba ta spadła do około 150 jednostek.

Jak podaje telewizja Al Dżazira, dotychczas celem ataków stały się ponad 22 jednostki. W Zatoce Perskiej pozostaje uwięzionych ok. 2 tys. statków z ponad 20 tys. osób na pokładach.

ZOBACZ: Apel sekretarza generalnego ONZ ws. cieśniny Ormuz. "Osiągnięcia zostaną zniweczone"

Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że od poniedziałku amerykańska marynarka rozpocznie operację "Projekt Wolność". Ma ona polegać na eskortowaniu statków handlowych przez cieśninę, co prezydent USA określił jako "gest humanitarny". Zagroził jednak, że jeśli proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do "stanowczej odpowiedzi". Iran potępił te zapowiedzi.

Donald Trump zapowiada "Projekt Wolność". Nowa operacja ma ruszyć w poniedziałek

Zdaniem "The Wall Street Journal" ogłoszony przez Trumpa "Projekt Wolność" to "proces, w ramach którego kraje, firmy ubezpieczeniowe i organizacje żeglugowe mogą koordynować ruch przez cieśninę". Obecnie nie obejmuje on eskorty okrętów wojennych Marynarki Wojennej USA przez cieśninę, choć amerykańskie okręty mają znajdować się w pobliżu w razie irańskich ataków.

O eskortach nie wspomina też komunikat Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) na temat nowego przedsięwzięcia. Jak podano w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, ma ono na celu "usprawnienie koordynacji i wymiany informacji między partnerami międzynarodowymi w celu wsparcia bezpieczeństwa morskiego w cieśninie".

ZOBACZ: "Nie zapłacili wystarczająco wysokiej ceny". Trump grozi wznowieniem ataków

"Projekt Wolności Morskiej (Maritime Freedom Construct) ma na celu połączenie działań dyplomatycznych z koordynacją wojskową, co będzie miało kluczowe znaczenie w ramach Projektu Wolność. Wsparcie wojskowe USA dla Projektu Wolność obejmie niszczyciele pocisków kierowanych, ponad 100 samolotów bazowania lądowego i morskiego, wielodomenowe platformy bezzałogowe oraz 15 000 żołnierzy” - czytamy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni