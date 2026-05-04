Policja potwierdziła śmierć dwóch osób, po tym, jak w Lipsku na Grimmaische Strasse w tłum wjechał samochód - podał Reuters. Co najmniej kilka osób zostało rannych, stan dwóch jest ciężkich. Na pobliskim Augustusplatz wylądował śmigłowiec ratunkowy - podało Radio Leipzig.

Tragedia w Lipsku. SUV wjechał w tłum, są zabici i ranni

Po godz. 18.00 policja poinformowała w mediach społecznościowych, że kierowcę samochodu udało się zatrzymać.

"W centrum Lipska trwa policyjna akcja. Proszę utrzymywać drożność dróg ewakuacyjnych i przestrzegać poleceń służb ratunkowych na miejscu. Samochód osobowy potrącił w ulicy Grimmaischen Strasse kilka osób i odjechał. Kierowca pojazdu został zatrzymany, w tej chwili nie stwarza on żadnego zagrożenia" - podała policja w serwisie X.

ZOBACZ: Wypadek podczas rozpalania grilla. Siedmiolatek trafił do szpitala

Grimmaische Strasse to jeden z reprezentacyjnych bulwarów Lipska. Jest wyłączony z ruchu samochodowego. Miejsce jest ruchliwe, znajdują się tam liczne sklepy, restauracje i hotele, a także atrakcje turystyczne i budynki lipskich uczelni.

Według świadków samochód, który wjechał w tłum to SUV marki Volkswagen. "Zauważono uszkodzonego SUV-a marki Volkswagen pędzącego przez strefę dla pieszych, na którego dachu znajdowała się osoba" - przekazało Radio Leipzig.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni