Rozpoczyna się burzowa seria. Wiemy jak długo potrwa i czego się spodziewać

Pogoda Jakub Wojciechowski / polsatnews.pl

Było gorąco i spokojnie, teraz sporo się zmieni. Od poniedziałku doświadczymy więcej deszczu i burz, a kolejne dni będą pod tym względem jeszcze bardziej wymagające. Przez Polskę powoli przejdzie front atmosferyczny, niosący ciemne chmury z ulewami oraz wyładowaniami. Apogeum złej pogody przypadnie na środek tygodnia.

Mapa termiczna, ludzie pod parasolem w deszczu, mapa synoptyczna z niżem
Atilla Bingol/Unsplash/WXCHARTS
Nad Polską przez najbliższe dni przejdzie front atmosferyczny, przynosząc deszcze i burze do wielu miejsc - prognozuje IMGW
  • Po słonecznej i upalnej majówce nadejdą opady deszczu i burze, początkowo na północy i zachodzie Polski
  • Od wtorku deszcze i burze obejmą kolejne regiony kraju, z intensywniejszymi opadami miejscami do 25 litrów wody na metr kwadratowy
  • Środa i czwartek przyniosą najgorszą pogodę, z opadami deszczu w całym kraju i lokalnymi burzami
  • Koniec tygodnia to stopniowe uspokojenie, choć deszcze i burze nie znikną całkowicie

Przez praktycznie całą majówkę pogoda była idealna, z masą słońca i bardzo wysokimi temperaturami, ocierającymi się o próg upału. W niedzielę w Pile do tej bariery zabrakło jednego stopnia: zanotowano tam 29 st. C. Najbliższe dni również będą gorące, jednak czeka nas wiele zmian. Najważniejsza z nich to przelotne opady i wiosenne burze, których na pewno nie zabraknie.

Początek tygodnia z wyraźną zmianą. Zagrzmi i popada

Od początku wiosny opady deszczu były w wielu miejscach symboliczne. W wielu miejscach odczuwamy niedobory wody, przez co zagrożenie suszą oraz pożarami lasów jest wysokie.

 

W poniedziałek jednak zacznie padać deszcz, a nawet pojawią się lokalne burze - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wrócą też w kolejnych dniach.

 

Dzięki układowi niżów znajdujących się obecnie w północno-wschodniej oraz zachodniej Europie do części naszego kraju dotrze front atmosferyczny. Dzięki niemu na północy oraz zachodzie Polski w poniedziałek doświadczymy przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz. W reszcie regionów wciąż będzie natomiast słonecznie i spokojnie.

 

Najbliższe dni zapowiadają się na deszczowe. Najwięcej opadów można się spodziewać w drugiej połowie tygodnia.IMGW
W poniedziałek w trakcie burz suma opadów może sięgnąć 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, powieje też mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h.

 

Front atmosferyczny będzie się bardzo powoli przesuwać przez Polskę, jednak z czasem mocniej zaznaczy swoją obecność. To znaczy, że deszcze i burze nie skończą się na poniedziałku, a z czasem jeszcze zyskają na sile.

Spadnie więcej deszczu. Mokra strefa się poszerzy

O ile w poniedziałek deszcze i burze ograniczą się do północnej i zachodniej Polski, to we wtorek bardziej wymagające warunki zanotujemy również w kolejnych regionach.

 

Wciąż będzie tam pochmurnie i deszczowo, a burze wrócą na zachodzie oraz wystąpią na Kujawach, Warmii i Mazurach.

 

Tym razem popada mocniej: miejscami do 15, a podczas burz na Kujawach, Warmii i Mazurach do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom dalej będą towarzyszyć silne porywy wiatru, osiągające do 60 km/h.

 

W pozostałych miejscach kraju mimo wszystko dalej będzie pogodnie i słonecznie i w wielu miejscach zanotujemy powyżej 20 st. C. Najcieplej będzie w centrum i na południowym wschodzie, gdzie możliwe będzie nawet 27-28 st. C.

Deszcze zmienią się w ulewy. Od burz nie odpoczniemy

Wędrówka frontu atmosferycznego przez nasz kraj będzie powolna, ale stała i w połowie tygodnia strefa gorszej pogody przesunie się bardziej ku centrum i na wschód.

 

Cały czas będzie bardzo ciepło: do 24-25 st. C na południowym wschodzie, jednak pogoda będzie znacznie bardziej wymagająca. Środa będzie pochmurna i deszczowa w całym kraju.

 

Środa będzie jeszcze bardzo ciepła, choć wyraźnie chłodniej zrobi się na terenach, przez które przesunie się front atmosferycznyWXCHARTS
Deszcze staną się bardziej intensywne, zwłaszcza w pasie ciągnącym się od od Warmii i Mazur przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską. Burze tego dnia nawiedzą głównie południowy wschód oraz centrum Polski, przynosząc najsilniejsze opady.

 

Front atmosferyczny najwięcej opadów i burz początkowo przyniesie na północ i zachód Polski.WXCHARTS
W czwartek nie ma co liczyć na uspokojenie - to również będzie pochmurny i deszczowy dzień, choć na Pomorzu pojawią się większe przejaśnienia. W reszcie Polski przelotnie popada, a na południowym wschodzie również zagrzmi. Burze przyniosą intensywniejsze opady deszczu i wiatr w porywach do 55 km/h.

 

Środa i czwartek mogą się okazać dniami z najbardziej wymagającą pogodąWXCHARTS
Możliwe, że w środę i czwartek osiągniemy apogeum złej pogody w tym tygodniu. Nieco lepiej zrobi się w piątek, który dalej będzie pochmurny w wielu miejscach.

 

Dalej popada przelotny deszcz, głównie we wschodniej połowie kraju, jednak będą to nieco słabsze opady. Burze tym razem ograniczą się do wschodnich krańców Polski.

Koniec tygodnia z kolejną zmianą. Aura chwilowo złagodnieje

Im bliżej weekendu, tym pogoda będzie spokojniejsza. W sobotę cały czas w wielu miejscach będzie pochmurnie, a miejscami, głównie na wschodzie i w centrum oraz na zachodzie przelotnie popada deszcz. Tego dnia jednak nigdzie nie zagrzmi.

 

Zrobi się chłodniej: od 12-13 st. C nad morzem i północnym wschodzie, około 17 w centrum do 19-20 st. C na południu i południowym zachodzie.

 

Niedziela znowu będzie bardzo ciepła na wschodzie, jednak tego dnia do wielu miejsc wrócą przelotne deszcze, a lokalnie również burzeWXCHARTS
Niedziela przyniesie kolejny zwrot w pogodzie. Na niebie znowu pojawi się więcej chmur, a na zachodzie i Pomorzu popada przelotny deszcz, dodatkowo w rejonie Pomorza trzeba się liczyć z burzami. Temperatury znowu wzrosną do 24-25 st. C na zachodzie i południu.

 

