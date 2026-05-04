Armia rosyjska w kwietniu poniosła (licząc netto) terytorialne straty w Ukrainie - przekazano w raporcie amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zaznaczono, że Moskwa przestała kontrolować obszar o powierzchni 116 kilometrów kwadratowych.

Jak podkreślono w analizie, to pierwszy taki przypadek od sierpnia 2024 roku, gdy to siły ukraińskie przeprowadziły atak w obwodzie kurskim.

Oznacza to, że tempo rosyjskiej ofensywy nie tylko zmalało, ale i systematycznie spada. W raporcie wskazano, że w pierwszych miesiącach 2025 roku Rosjanie zdobywali średnio 9,76 km kw dziennie.

Natomiast w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku Moskowa zajmowała średnio 2,9 km kw dziennie. Na przestrzeni ostatniego półrocza Rosja zajęła 1443,35 km kw, podczas gdy rok wcześniej w identycznym okresie zdobyto 2368,38 km kw.

MORE 🧵(1/3): ISW has observed evidence to assess that Russian forces lost control of 116 square kilometers in April 2026, not counting areas into which Russian troops may have infiltrated. The Russian rate of advance across the battlefield has been steadily declining since… https://t.co/UcLNUXYj3Y pic.twitter.com/79KO5zFrHu — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 3, 2026

Wojna w Ukrainie. Rosyjska armia straciła więcej terytoriów niż zdołała zdobyć

Spadek tempa ofensywy wytłumaczono w raporcie ISW trudnością w komunikacji i łączności. Jednym z nich była utrata dostępu do terminali Starlink w Ukrainie i blokada Telegramu.

Dodano, że istotny wpływ miała też skuteczność ukraińskich ataków. Głównie chodzi o kontruderzenia z użyciem dronów i niespodziewane ataki z tyłu frontu.

Nie bez wpływu jest także sytuacja pogodowa - wyjątkowo chłodna i śnieżna zima - a obecnie roztopy i deszcze. Wszystko to skutecznie uniemożliwia rozmieszczenie i transport sprzętu wojskowego.

ISW zauważa, że rosyjskie siły z reguły zwiększają swoje postępy w maju i czerwcu, gdy grunt wysycha. Jak dodano, na ten moment trudno ocenić, czy ten trend się powtórzy.

