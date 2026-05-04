Rosyjscy dyplomaci wydaleni z Austrii. "Las anten" na dachach placówek dyplomatycznych

Austrię opuściło trzech rosyjskich dyplomatów podejrzanych o prowadzenie wywiadu radioelektronicznego (SIGINT). Według służb wykorzystywali oni anteny zamontowane na budynkach rosyjskich placówek do przechwytywania i podsłuchiwania komunikacji.

- Rząd dokonał zmiany w polityce i konsekwentnie podejmuje działania przeciwko szpiegostwu. Daliśmy to jasno do zrozumienia stronie rosyjskiej, również w odniesieniu do "lasu anten" na budynkach rosyjskiej misji - powiedziała serwisowi Politico minister spraw zagranicznych Austrii Beate Meinl-Reisinger.

Wcześniej w sprawie działań z użyciem anten i sprzętu satelitarnego do austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany rosyjski ambasador. Odmówił on jednak uchylenia immunitetów trzech podejrzanych o szpiegostwo dyplomatów, co skończyło się ich wydaleniem z kraju.

"Las anten" na dachach rosyjskich ambasad. Austria wydaliła dyplomatów

Na decyzję austriackich władz odpowiedziała ambasada Federacji Rosyjskiej w Wiedniu. W mediach społecznościowych przedstawicielstwo zapowiedziało "surową reakcję Moskwy".

"Uważamy kolejny nieprzyjazny krok austriackiej władzy za niczym nieuzasadniony, motywowany wyłącznie politycznie i kategorycznie niedopuszczalny" - podała ambasada.

"Niewątpliwie nastąpi ostra reakcja Moskwy na te całkowicie nieprzemyślane działania strony austriackiej. Wiedeń ponosi pełną odpowiedzialność za dalsze pogarszanie się stosunków dwustronnych, które i tak znajdują się na najniższym poziomie w historii nowożytnej" - przekazała placówka.

Rosjanie reagują na decyzję Austrii. "Nastąpi ostra reakcja Moskwy"

Według austriackich władz Rosja zaczęła szybko rozbudowywać bazę sprzętową na dachach wykorzystywanych budynków po napaści na Ukrainę w lutym 2022 r.

"Międzynarodowa reputacja Austrii ulega pogorszeniu z powodu rosyjskich działań w zakresie wywiadu radioelektronicznego, prowadzonych z Wiednia" - stwierdził austriacki rząd w raporcie Urzędu Ochrony Konstytucji odpowiadającego w Austrii za kontrwywiad.

Podjęcie działań przeciwko dyplomatom zapowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości, aktywność rosyjskich dyplomatów miała być przedmiotem śledztwa. Podejrzanych ochronił jednak immunitet dyplomatyczny.

SIGINT na Mokotowie. Rosyjskie anteny podsłuchują Warszawę

W kwietniu 2023 r. dziennikarskie śledztwo grupy ESPIOMATS wykazało, że Rosjanie stosują wywiad radioelektroniczny w Warszawie. Anteny i sprzęt satelitarny znajduje się na dachu budynku przy ul. Beethovena 3 na Mokotowie. Mieszkają w nim rosyjscy dyplomaci.

- Na pierwszy rzut oka wygląda to, jak rozwinięte stanowiska rozpoznania radioelektronicznego, najprawdopodobniej służące do przechwytywania emisji elektromagnetycznych, takich jak łączność realizowana poprzez radiostacje lokalnych służb, telefony komórkowe itp. - powiedział wówczas Frontstory gen. Piotr Pytel, były szef kontrwywiadu wojskowego.

Podobne instalacje złożone z anten różnych kształtów i wielkości, przewodów oraz kontenerów służących do prowadzenia operacji nasłuchowych znalazły się na dachach rosyjskich placówek dyplomatycznych w całej Europie, m.in. Hiszpanii, Szwecji, Belgii, Czechach, Niemczech, Bułgarii, Rumunii, Grecji i Portugalii.

