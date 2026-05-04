W ciągu ostatniego roku afrykańskie media społecznościowe zalała fala ogłoszeń dotyczących służby wojskowej w Rosji, z których niektóre obiecują miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 3000 dolarów, jednorazową wypłatę w wysokości 18 000 dolarów, a nawet rosyjskie obywatelstwo po sześciu miesiącach służby - poinformował The New York Times.

Gazeta przekazała, że coraz więcej osób z Afryki trafia na linię frontu w Ukrainie w rosyjskich mundurach. Część z nich dobrowolnie zgłasza się jako najemnicy, jednak znacznie więcej ma być oszukiwanych i siłą wcielanych do armii. Ma być im obiecywana możliwość zwykłej pracy np. jako ochroniarz lub kucharz.

Wojna w Ukrainie. Rosja oszukuje nieświadomych Afrykańczyków i siłą wciela ich do armii

Państwa afrykańskie mają najszybciej rosnącą populację na świecie, przez co w niektórych brakuje miejsc pracy. Sprawia, że tego typu obietnice zatrudnienia za granicą są niezwykle atrakcyjne.

"Na całym kontynencie powstała sieć podejrzanych firm, które rekrutują mężczyzn. Te często podszywają się pod biura podróży lub agencje pośrednictwa pracy i reklamują się na WhatsAppie lub Telegramie" - można przeczytać na łamach NYT.

- Jestem po prostu zdumiony, jak podstępni, nieludzcy i imperialistyczni potrafią być ludzie wobec Afrykanów, którzy po prostu potrzebują pieniędzy - przekazał ambasador Ukrainy w RPA, Ołeksandr Szczerba,

Ukraina-Rosja. Około 1000 oszukanych Kenijczyków zginęło na froncie

Krajowa Służba Wywiadowcza Kenii ustaliła, że do tej pory około 1000 Kenijczyków wyjechało do Rosji, a następnie trafiło do Ukrainy, z czego do kraju wróciło jedynie 30. W celu ograniczenia tego typu wyjazdów, rząd przekazał, że wzmocnił kontrole dla młodych mężczyzn opuszczających kraj.

Oprócz Kenii, władze co najmniej ośmiu krajów z Afryki również zgłosiły tego typu przypadki, tj. w:

Tanzania,

Zambia,

Republika Południowej Afryki,

Nigeria,

Ghana,

Togo,

Botswana

i Mali.

W lutym prokuratura w Kenii postawiła zarzuty mężczyźnie za zwerbowanie 22 obywateli tego kraju do służby w Rosji. W tym samym miesiącu prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem na temat rekrutacji mężczyzn z RPA. Tydzień później 17 z nich powróciło do domu z linii frontu.

- Nie znamy żadnych takich przypadków - odpowiedział dziennikarzom "The Times" rzecznik Kremla, Dmitrij Peskow na pytania odnośnie zmuszania do służby wojskowej obywateli z państw afrykańskich.

Szef tamtejszego MSZ Siergiej Ławrow przyznał w marcu, że obcokrajowcy biorą udział w wojnie w Ukrainie - Wolontariusze przybywają tam w pełnej zgodzie z rosyjskim prawem - dodał podczas konferencji prasowej w Moskwie.

