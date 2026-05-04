Premier nie wyklucza zmian w rządzie. "Sytuacja się zmieniła"

Donald Tusk nie wyklucza nowych wiceministrów dla klubu Centrum po rozłamie w Polsce 2050. Premier przyznał, że sytuacja się zmieniła i jest otwarty na rozmowy o "zrównoważeniu relacji". Obecnie oba kluby mają po 15 posłów.

Klub Centrum otrzyma nowych wiceministrów? Tusk: Sytuacja się zmieniła

- Niewykluczone, że klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, ponieważ zmieniła się sytuacja - mówił w poniedziałek Donald Tusk.

 

Stwierdził, że po rozpadzie Polski 2050 Szymona Hołowni powstały dwa kluby o dokładnie tej samej wielkości. - Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum (...) próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji - powiedział premier.

 

- Ja będę otwarty, będziemy rozmawiali, ale jeszcze nad tym się nie pochyliłem - dodał.

Pomimo podziału, w rządzie Polska 2050 zachowuje zdecydowaną większość stanowisk. W ugrupowaniu pozostają:

  • wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki,
  • wiceszef MFiPR Jan Szyszko,
  • pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Maja Nowak,
  • wiceszef MKiDN Marek Krawczyk,
  • wiceszef MC Michał Gramatyka,
  • wiceszefowa MEN Izabela Ziętka,
  • wiceszef MNiSW Andrzej Szeptycki,
  • oraz wiceszefowa MRPiPS Katarzyna Nowakowska.

Klub parlamentarny Centrum powstał w lutym br. po rozłamie w Polsce 2050, kiedy wybory na przewodniczącą partii przegrała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Szefowa MKiŚ wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła własny klub. Obecnie w obu klubach zasiada po 15 posłów.

 

Hennig-Kloska jest jedyną reprezentantką Centrum w rządzie, z kolei Polskę 2050 w rządzie reprezentuje:

  • minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
  • oraz Adriana Porowska, która jest sekretarzem stanu w KPRM.

Wśród polityków Polski 2050 znajduje się też kilkoro wiceministrów.

 

jkn / polsatnews.pl
