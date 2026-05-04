- Niewykluczone, że klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, ponieważ zmieniła się sytuacja - mówił w poniedziałek Donald Tusk.

Stwierdził, że po rozpadzie Polski 2050 Szymona Hołowni powstały dwa kluby o dokładnie tej samej wielkości. - Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum (...) próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji - powiedział premier.

- Ja będę otwarty, będziemy rozmawiali, ale jeszcze nad tym się nie pochyliłem - dodał.

Klub Centrum otrzyma nowych wiceministrów? Tusk: Sytuacja się zmieniła

Pomimo podziału, w rządzie Polska 2050 zachowuje zdecydowaną większość stanowisk. W ugrupowaniu pozostają:

wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki ,

, wiceszef MFiPR Jan Szyszko ,

, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Maja Nowak ,

, wiceszef MKiDN Marek Krawczyk ,

, wiceszef MC Michał Gramatyka ,

, wiceszefowa MEN Izabela Ziętka ,

, wiceszef MNiSW Andrzej Szeptycki ,

, oraz wiceszefowa MRPiPS Katarzyna Nowakowska.

Klub parlamentarny Centrum powstał w lutym br. po rozłamie w Polsce 2050, kiedy wybory na przewodniczącą partii przegrała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Szefowa MKiŚ wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła własny klub. Obecnie w obu klubach zasiada po 15 posłów. Hennig-Kloska jest jedyną reprezentantką Centrum w rządzie, z kolei Polskę 2050 w rządzie reprezentuje: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ,

, minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska

oraz Adriana Porowska, która jest sekretarzem stanu w KPRM. Wśród polityków Polski 2050 znajduje się też kilkoro wiceministrów.

jkn / polsatnews.pl