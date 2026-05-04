O śmierci Józefa Michalika poinformowała w poniedziałkowym komunikacie archidiecezja przemyska, wskazując, że 2026 rok był dla niego 61. rokiem kapłaństwa oraz 39. rokiem biskupstwa. "Informacja dotycząca daty i przebiegu uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym czasie" - wskazano.

Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 w Zambrowie w woj. podlaskim. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpoczął w 1958 roku. W 1964 roku z rąk biskupa Czesława Falkowskiego przyjął święcenia kapłańskie. Po rocznej posłudze wikariusza w parafii w Jelonkach koło Ostrowi Mazowieckiej został skierowany na studia z teologii dogmatycznej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które zakończył w 1969 roku uzyskaniem tytułu licencjata.

Jeszcze w tym samym roku Michalik wyjechał do Rzymu, gdzie kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu. W 1972 roku obronił tytuł doktora. "W tym samym czasie rozpoczął studia w Akademii Archeologii Chrześcijańskiej, uczestnicząc w wykładach i wyprawach do katakumb i wykopalisk we Włoszech, Tunezji i Algierii" - wskazała archidiecezja przemyska.

Przebywając w Rzymie, Michalik często stykał się z kard. Karolem Wojtyłą i prymasem Stefanem Wyszyńskim. Wydarzenia te miały mieć wielkie znaczenie dla jego formacji kapłańskiej. W 1973 roku duchowny powrócił do Polski, gdzie objął stanowisko wicekanclerza Kurii Biskupiej w Łomży oraz wykładowcy teologii dogmatycznej i homiletyki w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym.

Michalik był ponadto referentem ds. środków przekazu, dyrektorem Wydawnictwa Diecezjalnego i redaktorem miesięcznika diecezjalnego "Rozporządzenia Urzędowe Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej". W dalszym czasie przyjął propozycję pracy w Papieskiej Radzie ds. Świeckich w sekcji młodzieżowej. Po rozmowie z kard. Wyszyńskim, który poprosił go, by zamieszkał w Papieskim Kolegium Polskim, w 1978 roku wyjechał do Rzymu.

W czerwcu 1978 roku Michalik został najpierw pełniącym obowiązki rektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, a następnie rektorem Kolegium Polskiego. W kolejnym roku otrzymał on od Jana Pawła II tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości. W tym samym roku wziął też udział w pierwszej papieskiej pielgrzymce do Polski.

W 1983 roku działalność rozpoczęło Międzynarodowe Centrum Młodzieży "San Lorenzo", założone z inicjatywy Michalika i biskupa Paula Cordesa. "Obaj, po decyzji Papieskiej Rady ds. Świeckich, stali się odpowiedzialni za przygotowanie 11‑15 IV 1984 r. Spotkania Młodych z papieżem w Jubileuszowym Roku Odkupienia. Inicjatywa ta przerodziła się później w cykliczne Światowe Dni Młodzieży" - opisała archidiecezja przemyska, dodając, że następnie Michalik mianowany został kierownikiem Biura ds. Młodzieży, nowo wydzielonego w papieskiej Radzie ds. Świeckich.

Michalik w 1986 roku mianowany został przez Jana Pawła II biskupem gorzowskim. W kolejnych latach diecezja zmieniła nazwę na zielonogórsko-gorzowską z siedzibą w Zielonej Górze, a Michalik został jej pierwszym biskupem. W 1993 roku duchowny został mianowany arcybiskupem metropolitą przemyskim. Funkcję tę sprawował aż do 2016 roku.

W latach 1999-2004, pełnił on funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a w 2004 roku został jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje - do 2014 roku. W międzyczasie, w latach 2011–2014, był także wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Od 2016 roku Michalik pełnił funkcję referenta ds. Biskupów Emerytów w polskim Episkopacie.

