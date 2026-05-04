27 maja dojdzie do podpisania traktatu w zakresie współpracy obronnej między Polską i Wielką Brytanią - przekazał po poniedziałkowym spotkaniu Donald Tusk. - Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko - dodał.

Polski premier rozmawiał z Keirem Starmerem oraz premierem Kanady Markiem Carneyem podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, stolicy Armenii, Carney wziął udział w tym szczycie jako pierwszy lider państwa spoza Europy.

Polska podpisze traktat obronny z Wielką Brytanią

- Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie (...) jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności - poinformował Tusk. - WB zależy też na tym - i Polska jest tutaj wyważonym partnerem - aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej - mówił.

ZOBACZ: Polski dron myśliwski. IRYDA przechodzi do fazy testów

- Polska ze względów geopolitycznych, i też tradycyjnie ze względu na dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia - zadeklarował polski premier.

Jak dodał, zmieniły się nastroje w Wielkiej Brytanii - obecnie wyraźna większość mieszkańców żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią.

Donald Tusk zapowiedział kolejną wizytę. "Wyniesiemy relacje na wyższy poziom"

Tusk zapowiedział też, że w najbliższym czasie uda się z oficjalną wizytą do Kanady. Zadeklarował gotowość do współpracy nad formatem zbliżającym Kanadę, Norwegię i Wielką Brytanię do UE.

- Wszyscy widzimy, że coś się tak na świecie zmieniło i coraz więcej liderów zaczyna się zastanawiać, jak w tej nowej rzeczywistości budować więzi państw, które mają tak podobne poglądy i na geopolitykę, i na fundamentalne wartości - zaznaczył.

Zadeklarował, że nie będzie to alternatywą wobec relacji europejsko-amerykańskich. Przyznał również, że "prezydentura Donalda Trumpa jest oczywiście bardzo wymagającym doświadczeniem". - Nie zmienia to jednak mojego przekonania, i nie tylko mojego, że relacje polsko-amerykańskie, europejsko-amerykańskie to jest najwyższy priorytet - przekazał premier.

ZOBACZ: Umowa SAFE blisko podpisania. Tusk podał możliwy termin

Jak dodał, uda się z wizytą do Kanady, by doprecyzować szczegóły umów dwustronnych. - Z premierem Kanady ustaliliśmy nowe formy współpracy, także jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, militarną, w energetyce, w tym energetyce nuklearnej i odnawialnej. Także na pewno zintensyfikujemy współpracę naszych służb specjalnych - wymienił Tusk.

- Ustaliliśmy także, że w najbliższym czasie udam się z oficjalną wizytą do Kanady, żeby dopieścić wszystkie szczegóły tych umów i nowych wyniesionych na wyższy poziom relacji z Kanadą - zaznaczył.

Polski premier zażartował, że przychylnie odnosi się do idei przystąpienia Kanady do UE.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Musimy przywrócić obowiązkowe szkolenie wojskowe". Europoseł PiS wprost Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / polsatnews.pl / PAP