Mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku powiedział w rozmowie z polsatnews.pl, że do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 22:30 na włocławskim rynku. Na jednej z uliczek do 43-letniej kobiety podszedł 38-letni mężczyzna, który ranił ją nożem.

ZOBACZ: Kłótnia małżeńska w zakładzie krawieckim. Są ranni, interweniowała policja

- Po ataku mężczyzna oddalił się. Za nim udało się dwoje mężczyzn - opisywał mł. asp. Tomaszewski, wyjaśniając, że w efekcie również 38-latek został dźgnięty nożem oraz pobity.

Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, który brał udział w obezwładnieniu napastnika.

Atak nożownika we Włocławku. Napastnik i ofiara trafili do szpitala

Ostatecznie do szpitala trafiła zarówno 43-latka, jak i jej potencjalny oprawca. Na ten moment nie wiadomo, czy 38-latek znał swoją ofiarę. Szczegółowe okoliczności zajścia zostaną wyjaśnione dopiero po tym, jak mężczyzna opuści placówkę medyczną.

ZOBACZ: Policyjna obława we Wrocławiu. Nieznani sprawcy napadli na konwój z gotówką

Policjant dodał, że w dniu zdarzenia na rynku we Włocławku odbywał się koncert muzyczny. Do ataku nożownika nie doszło jednak w pobliżu sceny, ale na pobliskiej uliczce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni