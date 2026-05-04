Nie tylko Zondacrypto. Kolejny projekt Krala wycofany

Z ustaleń portalu wynika, że na realizację przedsięwzięcia wydano około 9 mln euro należących do Zondy. Decyzja o wycofaniu wniosku oznacza, że plan uruchomienia neobanku pod marką BeOne nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formie.

Kolejny projekt prezesa Zondacrypto nie powstanie

W piątek 24 kwietnia spółka BeOne Europe SIA z siedzibą w Rydze wycofała wniosek o licencję instytucji pieniądza elektronicznego (EMI). Tym samym projekt, który miał być konkurencją dla między innymi Revoluta, został zatrzymany.

"Wspomniana firma złożyła wniosek o licencję, ale go wycofała. W konsekwencji licencja nie została wydana" - przekazał w odpowiedzi na pytania portalu Janis Silakalns, rzecznik Banku Łotwy.

Z informacji Money.pl wynika, że środki na projekt pochodziły z giełdy Zondacrypto, a dokładniej z estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ. Pieniądze miały przepływać przez kolejną firmę związaną z Kralem - ZND Ventures OÜ, która odpowiadała za inwestycje technologiczne.

Problemy Zondacrypto i śledztwo prokuratury

W tle sprawy są problemy samej Zondacrypto. Na początku kwietnia klienci giełdy stracili dostęp do środków zgromadzonych na kontach, a firma przestała realizować wypłaty. Początkowo tłumaczono to problemami technicznymi.

Spółka stopniowo traciła płynność finansową, a jej rezerwy kryptowalut skurczyły się o 99 proc. W związku z sytuacją 17 kwietnia prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

