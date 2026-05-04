Komunikat w tej sprawie pojawił się na profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X w niedzielę wieczorem. Wskazano wówczas, że prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, Donaldem Trumpem.

Podczas rozmowy Nawrocki omówił z prezydentem Stanów Zjednoczonych "aktualną sytuację bezpieczeństwa". "Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego" - wskazała Kancelaria Prezydenta.

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o Andrzeju Poczobucie

Karol Nawrocki podziękował ponadto Trumpowi za "zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta". Dziennikarz ii jeden z liderów polskiej mniejszości na Białorusi przebywał w niewoli reżimu Alaksandra Łukaszenki od marca 2021 roku.

Pod koniec kwietnia doszło do wymiany więźniów między Polską i Białorusią w formacie "pięciu za pięciu". Wówczas Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia. W Polsce przywitał go m.in. premier Donald Tusk, który zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z opozycjonistą. Na uwolnienie Poczobuta zareagował także sam Nawrocki, który określił go mianem człowieka, który "dowiódł, jak mocna jest polskość".

W niedzielę, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Andrzej Poczobut został odznaczony przez prezydenta Orderem Orła Białego. Odznaczenie to zostało przyznane opozycjoniście w związku z jego walką o prawa człowieka i działaniem na rzecz Polaków na Białorusi. Oprócz niego Order Orła Białego otrzymali także Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, Lech Majewski oraz Hanna Łukowska-Karniej.

