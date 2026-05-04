Ministerstwo Energii podało ceny paliw na wtorek. Podrożała benzyna
We wtorek wzrosną maksymalne ceny obu rodzajów benzyny, natomiast cena oleju napędowego pozostanie bez zmian. Wynika to z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.
Zgodnie z nowymi stawkami:
- litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49 zł,
- benzyny 98 - 6,99 zł,
- oleju napędowego 7,31 zł.
Po ile paliwo? Nowe ceny na stacjach
W poniedziałek obowiązujące ceny maksymalne są nieco niższe lub dokładnie takie, jakie będą. Litr benzyny 95 kosztuje do 6,46 zł, benzyny 98 do 6,96 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Te stawki obowiązują od piątku.
W porównaniu do pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych stawek, czyli 31 marca, ceny benzyn wzrosły. Wówczas litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, natomiast olej napędowy 7,60 zł.
Zgodnie z przepisami resort energii publikuje obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw w każdy dzień roboczy. Nowa cena obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.
Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Do 15 maja obowiązują przepisy obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszające akcyzę. Akcyza została obniżona o 29 gr na litr benzyny oraz o 28 gr na litr oleju napędowego, do poziomu minimalnego dopuszczonego przez Unię Europejską.
