Ministerstwo Energii podało ceny paliw na wtorek. Podrożała benzyna

We wtorek wzrosną maksymalne ceny obu rodzajów benzyny, natomiast cena oleju napędowego pozostanie bez zmian. Wynika to z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.

Cztery pistolety do tankowania paliwa na stacji benzynowej, z oznaczeniami Diesel i E10.
Nowe maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych

Zgodnie z nowymi stawkami:

  • litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49 zł,
  • benzyny 98 - 6,99 zł,
  • oleju napędowego 7,31 zł.

Po ile paliwo? Nowe ceny na stacjach

W poniedziałek obowiązujące ceny maksymalne są nieco niższe lub dokładnie takie, jakie będą. Litr benzyny 95 kosztuje do 6,46 zł, benzyny 98 do 6,96 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Te stawki obowiązują od piątku.

 

W porównaniu do pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych stawek, czyli 31 marca, ceny benzyn wzrosły. Wówczas litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, natomiast olej napędowy 7,60 zł.

 

Zgodnie z przepisami resort energii publikuje obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw w każdy dzień roboczy. Nowa cena obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

 

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

 

Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.


Do 15 maja obowiązują przepisy obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszające akcyzę. Akcyza została obniżona o 29 gr na litr benzyny oraz o 28 gr na litr oleju napędowego, do poziomu minimalnego dopuszczonego przez Unię Europejską.

 

Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
