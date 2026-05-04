Matura 2026 z języka polskiego na poziomie podstawowym wystartowała o godz. 9. Do pierwszego z obowiązkowych egzaminów przystąpiło ponad 344 tys. maturzystów w całej Polsce.



Na rozwiązanie wszystkich zadań absolwenci szkół średnich mieli 240 minut. Egzamin z języka polskiego zakończył się o godz. 13.

Poniżej przykładowe odpowiedzi eksperta na część zadań z matury:

Interia Przykładowe odpowiedzi do matury z języka polskiego 2026

Interia

Przykładowe odpowiedzi do matury z języka polskiego 2026

Pierwsza część arkusza z matury z języka polskiego 2026

Całość arkuszy oraz odpowiedzi zaproponowane przez ekspertów publikuje Interia. Dostępne są tutaj: Matura 2026. Język polski - poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE

Matury 2026. Zakończył się egzamin z języka polskiego

Test z języka polskiego składa się z trzech części. Pierwsza z nich obejmuje czytanie ze zrozumieniem, notatkę syntetyzującą i zadania językowe. Druga z kolei to test historycznoliteracki. Najważniejszy element egzaminu to wypracowanie.



Za rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 punktów, z czego aż 35 za wypracowanie.

Żeby zdać maturę 2026 na poziomie podstawowym absolwent musi uzyskać co najmniej 30 proc. wszystkich możliwych do zdobycia punktów. W przypadku egzaminu z języka polskiego oznacza to konieczność zdobycia minimum 18 punktów. Zdawalność matury 2025 z języka polskiego - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 95,2 proc.

ZOBACZ: Matura 2026. Nie każdy będzie miał możliwość podejścia do poprawki



Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony zostanie 20 maja. Chęć zdawania tego egzaminu dodatkowego zadeklarowało 65,9 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 19,1 proc. z nich.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 1 do 16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni