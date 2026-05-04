"Jeden przypadek zakażenia hantawirusem został potwierdzony laboratoryjnie, a pięć kolejnych przypadków jest podejrzanych. Spośród sześciu zakażonych osób trzy zmarły, a jedna przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki" - podała w oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia.

Według WHO zagrożenie dla szerszych kręgów ludności pozostaje niewielkie. "Infekcje hantawirusowe są zazwyczaj związane z ekspozycją na czynniki środowiskowe (mocz lub kał zakażonych gryzoni). Choć w niektórych przypadkach są poważne, nie przenoszą się łatwo między ludźmi. Ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie. Nie ma powodu do paniki ani ograniczeń w podróżowaniu" - przekazał europejski dyrektor WHO Hans Kluge.

Hantawirus na MV Hondius. Komunikat Światowej Organizacji Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia o współpracy z inspektoratami poszczególnych państw oraz załogą holenderskiego wycieczkowca MV Hondius.



"Trwają szczegółowe badania, w tym dalsze testy laboratoryjne i badania epidemiologiczne. Pasażerom i załodze zapewniona jest opieka medyczna i wsparcie. Trwa również sekwencjonowanie wirusa" - podało WHO w komunikacie.

Na pokładzie MV Hondius znajdują się Polacy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że ich stan jest dobry. - Monitorujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Według aktualnych informacji wszyscy obywatele Polski na statku czują się dobrze. Nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego - przekazał rzecznik.

Dyrektor europejskiego oddziału WHO: Nie ma powodów do ograniczania podróży

Ognisko choroby wystąpiło na statku MV Hondius, płynącym z Ushuaia w Argentynie do Wysp Zielonego Przylądka. Najpierw objawy wystąpiły u 70-letniego pasażera z Holandii. Zmarł on na pokładzie statku, jego ciało zostało przetransportowane na Wyspę Świętej Heleny.Wirusem zaraziła się również jego 69-letnia żona, która zmarła w szpitalu w Johannesburgu w RPA. Nie podano, kim była trzecia osoba zmarła. Hospitalizowany to natomiast 69-letni Brytyjczyk.

Hantwirusy początkowo wywołują u człowieka objawy przypominające grypę: wysoką gorączkę, silne bóle mięśni, bóle głowy, nudności, wymioty, a także osłabienie. Następnie wirus w zależności od wariantu może wywołać hantawirusowy zespół płucny lub gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym.

