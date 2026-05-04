Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym - przekazał mediom jego rzecznik, Ted Goodman. Nie jest jasne, co było przyczyną hospitalizacji.

Dodał, że były burmistrz Nowego Jorku "pozostaje w krytycznym, lecz stabilnym stanie". Prosił o modlitwę za polityka, lecz nie wyjaśnił powodu, dla którego znalazł się w szpitalu.

USA. Rudy Giuliani w szpitalu w stanie krytycznym. Trump uderzył w demokratów

Podobne informacje przekazał prezydent USA Donald Trump, który nie przepuścił okazji, aby uderzyć w przeciwników politycznych.

"Nasz wspaniały Rudy Giuliani, Prawdziwy Wojownik i ZDECYDOWANIE Najlepszy Burmistrz w Historii Nowego Jorku, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym" - napisał w Social Truth.

"Co za tragedia, że tak źle potraktowali go radykalni lewicowi szaleńcy, demokraci – I MIAŁ RACJĘ WE WSZYSTKIM! Oszukiwali w wyborach, zmyślili setki historii, zrobili wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz Naród, a teraz spójrzcie na Rudy'ego. Jakież to smutne!" - dodał Trump we wpisie na Truth Social.

Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w czasie zamachów 11 września, potem bezskutecznie ubiegał się o nominację Republikanów w wyborach na prezydenta.

Podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem, zaangażowanym m.in. w próby unieważnienia wyniku wyborów 2020 r. Wytoczone przeciwko niemu procesy z tego powodu zmusiły go do ogłoszenia bankructwa.

