Giuliani trafił do szpitalu. Trump nie zmarnował okazji, aby uderzyć w demokratów

Były prawnik Donalda Trumpa i były burmistrz Nowego Jorku - Rudy Giuliani - znalazł się w szpitalu. Nie podano powodu hospitalizacji. Na tę informację zareagował prezydent USA. "Prawdziwy Wojownik i ZDECYDOWANIE Najlepszy Burmistrz w Historii Nowego Jorku, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym. Co za tragedia, że tak źle potraktowali go radykalni lewicowi szaleńcy, Demokraci" - napisał.

Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym - przekazał  mediom jego rzecznik, Ted Goodman. Nie jest jasne, co było przyczyną hospitalizacji.

 

Dodał, że były burmistrz Nowego Jorku "pozostaje w krytycznym, lecz stabilnym stanie". Prosił o modlitwę za polityka, lecz nie wyjaśnił powodu, dla którego znalazł się w szpitalu.

Podobne informacje przekazał prezydent USA Donald Trump, który nie przepuścił okazji, aby uderzyć w przeciwników politycznych.

 

"Nasz wspaniały Rudy Giuliani, Prawdziwy Wojownik i ZDECYDOWANIE Najlepszy Burmistrz w Historii Nowego Jorku, trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym" - napisał w Social Truth.

 

"Co za tragedia, że tak źle potraktowali go radykalni lewicowi szaleńcy, demokraci – I MIAŁ RACJĘ WE WSZYSTKIM! Oszukiwali w wyborach, zmyślili setki historii, zrobili wszystko, co możliwe, by zniszczyć nasz Naród, a teraz spójrzcie na Rudy'ego. Jakież to smutne!" - dodał Trump we wpisie na Truth Social.

 

Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w czasie zamachów 11 września, potem bezskutecznie ubiegał się o nominację Republikanów w wyborach na prezydenta.

 

Podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem, zaangażowanym m.in. w próby unieważnienia wyniku wyborów 2020 r. Wytoczone przeciwko niemu procesy z tego powodu zmusiły go do ogłoszenia bankructwa.

 

