Od 15 marca w Bangladeszu odnotowano 311 zgonów dzieci z powodu jednej z najpoważniejszych epidemii odry od dziesięcioleci - przekazała w poniedziałek AFP, powołując się na rządowe dane.

Podano, że podejrzewa się chorobę u 41 793 dzieci. Odnotowano również najwyższą dzienną liczbę zgonów od początku epidemii - w ciągu 24 godzin zmarło 17 dzieci.

- Niektóre dzieci były już w stanie krytycznym, z którego nie ma powrotu - powiedział agencji AFP rzecznik rządowych służb zdrowia Zahid Raihan. - Dlatego liczba odnotowanych zgonów wciąż rośnie - dodał.

Bangladesz. Epidemia odry zbiera żniwo wśród dzieci - 311 zgonów od marca

Odra jest wysoce zaraźliwa, rozprzestrzenia się poprzez kaszel i kichanie, a po zarażeniu nie ma na nią konkretnego leczenia.

Powikłania mogą obejmować obrzęk mózgu i poważne problemy z oddychaniem. Chociaż choroba może dotknąć każdego, najczęściej występuje u dzieci. Większość przypadków odnotowanych w Bangladeszu podczas obecnej epidemii dotyczyła dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat.

ZOBACZ: Trzy osoby zmarły, jedna walczy o życie. Ognisko epidemii na statku wycieczkowym

Urzędnicy służby zdrowia pracują nad masowymi szczepieniami dzieci w tym 170-milionowym kraju, przy wsparciu agencji ONZ ds. dzieci, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz sił bezpieczeństwa.

Według najnowszych statystyk WHO szacuje, że każdego roku na całym świecie odnotowuje się aż 95 000 zgonów spowodowanych odrą, głównie wśród niezaszczepionych lub niedostatecznie zaszczepionych dzieci poniżej piątego roku życia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wystawa w PE. Kuzyn Kaczyńskiego pokazał swoje dzieła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / polsatnews.pl / AFP